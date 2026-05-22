¡Todo quedó grabado! Delincuente armado asaltó a un periodista en plena transmisión | VIDEO

Momentos de tensión se viviero en México luego de que el periodista deportivo Fernando Vargas fuera víctima de un asalto a mano armada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su vehículo.

El hecho ocurrió la noche del lunes 19 de mayo en Morelos y quedó registrado en video, material que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa como el periodista hablaba con normalidad a la audiencia, cuando un hombre armado se acercó al vehículo, abrió la puerta y comenzó a amenazarlo para que entregue sus pertenencias.

“Llave rápido. Llave, teléfonos, carteras, rápido”, se escucha decir al delincuente, mientras Fernando Vargas intentaba mantener la calma ante la situación.

La transmisión continuó durante algunos segundos bajo la mirada atónita del conductor del programa en el estudio. Posteriormente, las imágenes se interrumpieron, presuntamente porque el celular utilizado para la transmisión quedó en manos del asaltante.

Horas después, desde el programa informaron que Fernando Vargas se encontraba fuera de peligro y que las autoridades acudieron al lugar tras el hecho.

“Afortunadamente está a salvo, pero con un gran susto. Si alguien reconoce al tipo del video, por favor ayúdanos y repórtalo a las autoridades”, indica el comunicado.

Mira la programación en Red Uno Play