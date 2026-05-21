Lo que estaba programado como una jornada de sonrisas, cantos y agradecimientos se transformó en una escena de profunda consternación. La comunidad educativa de Colombia se encuentra sumida en un doloroso luto tras la repentina partida de Orlando Marrugo Zúñiga, un respetado y querido docente de Ciencias Sociales, quien falleció tras desplomarse en pleno acto conmemorativo del Día del Maestro.

El trágico suceso, que tuvo lugar el pasado viernes 15 de mayo durante un homenaje organizado por los estudiantes, quedó registrado en videos que se difundieron con rapidez en las redes sociales.

"Se las dejo ahí": Una despedida inesperada

Fiel a su gran carisma y su conocida pasión por el folclore colombiano, el profesor Marrugo decidió tomar el micrófono para amenizar el evento y agradecer el gesto de sus alumnos. Ante un salón lleno de estudiantes, colegas y familias que aplaudían al ritmo de la música, el educador interpretó con profunda emoción la canción vallenata “Sin más palabras”, una obra de Hernán Urbina Joiro popularizada a finales de los años 80 por la agrupación Los Betos.

Al terminar de cantar, en un instante que hoy muchos de los asistentes interpretan como una premonición, el maestro hizo una breve pausa, miró a su público y pronunció una última frase: “Se las dejo ahí”.

Segundos después, el docente perdió el equilibrio, soltó el micrófono y se desplomó abruptamente sobre el suelo ante la mirada incrédula y el desconcierto inicial de los presentes.

Angustioso traslado y desenlace

Al percatarse de que el docente no reaccionaba, el pánico se apoderó del aula. Compañeros de trabajo y estudiantes corrieron a auxiliarlo de inmediato. Marrugo fue trasladado de urgencia al Hospital Local de Arjona en estado crítico, y debido a la complejidad de su cuadro clínico, fue remitido posteriormente a un centro médico de mayor nivel en la ciudad de Cartagena.

A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, el docente falleció el sábado debido a las complicaciones derivadas de un derrame cerebral sufrido en el momento del colapso, aunque versiones preliminares también asociaron el hecho a un paro cardiorrespiratorio fulminante.

En las calles y en plataformas digitales, miembros de la comunidad han sugerido que la intensa ola de calor y las altas temperaturas que azotan actualmente a la región Caribe —con sensaciones térmicas que rozan los 40 °C debido a fenómenos atmosféricos y la densa masa de aire cálido— pudieron haber influido de forma determinante en la descompensación del maestro. Sin embargo, ni las autoridades de salud ni los familiares han emitido un dictamen médico público definitivo.

Un vacío en las aulas y el folclore regional

Orlando Marrugo Zúñiga no solo era una figura central dentro de las aulas por su ética intachable y su pedagogía cercana; también era un pilar del tejido social y cultural del municipio. Fue miembro fundador del Colectivo Académico Cultural Utopía, una organización con cinco años de trayectoria dedicada a rescatar la lírica de la música vallenata, y se destacaba con frecuencia como gestor deportivo y líder comunitario en beneficio de la infancia local.

Sus exequias se llevaron a cabo el domingo 17 de mayo en el cementerio de Arjona. Una multitudinaria procesión de allegados, exalumnos y vecinos acompañó el féretro entre lágrimas, aplausos y sutiles acordes de guitarras y acordeones, asegurando que el profesor "se marchó haciendo lo que más amaba en la vida".

La institución y la municipalidad confirmaron que su legado no será olvidado: el próximo 4 de julio, en el marco del Tercer Encuentro Académico-Cultural de Arjona, se realizará un homenaje póstumo central para celebrar la vida y la siembra educativa de un maestro que enseñó y cantó hasta su último aliento

Con datos de A24, Blu radio e Infobae.

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