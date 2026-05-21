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Impactante momento: madre salva a su bebé arrojándolo desde una ventana durante un incendio

Las imágenes grabadas por la cámara corporal de un policía muestran el dramático momento en que una madre, atrapada por el fuego, arroja a su bebé desde una ventana para salvarlo.

Red Uno de Bolivia

21/05/2026 11:53

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Video estremecedor: una madre lanzó a su bebé por la ventana para salvarlo del incendio. Imagen captura de video.
Mundo

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Un dramático rescate ocurrido en Michigan conmueve a miles de personas en redes sociales luego de que se difundieran las impactantes imágenes del momento en que un policía salva a un bebé atrapado en una casa incendiada.

El hecho ocurrió en la ciudad de Kalamazoo, donde una vivienda comenzó a incendiarse mientras una mujer y su pequeño permanecían atrapados en el interior.

Las escenas quedaron registradas por la cámara corporal del agente, que captó segundo a segundo la desesperación y el operativo de rescate.

“¡Lanza al bebé!”

En el video se observa cómo el policía llega rápidamente a la casa envuelta en humo y fuego mientras pregunta insistentemente por el niño.

Segundos después, el agente se dirige hacia uno de los laterales de la vivienda y le pide a la madre que rompa la mosquitera de la ventana para poder rescatar al pequeño.

En medio de la tensión y los gritos, la mujer toma la decisión desesperada de arrojar al bebé desde la ventana para salvarle la vida.

El policía logra atraparlo en el aire y lo pone inmediatamente a salvo mientras otros rescatistas colocaban una escalera para evacuar a la madre.

Ambos sobrevivieron

Según informó el Kalamazoo Department of Public Safety, tanto la mujer como el bebé fueron trasladados a un hospital local por precaución.

Afortunadamente, ninguno sufrió heridas.

Las imágenes del rescate rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la valentía de la madre y la rápida reacción del policía que evitó una tragedia.

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