Impactante momento: madre salva a su bebé arrojándolo desde una ventana durante un incendio

Un dramático rescate ocurrido en Michigan conmueve a miles de personas en redes sociales luego de que se difundieran las impactantes imágenes del momento en que un policía salva a un bebé atrapado en una casa incendiada.

El hecho ocurrió en la ciudad de Kalamazoo, donde una vivienda comenzó a incendiarse mientras una mujer y su pequeño permanecían atrapados en el interior.

Las escenas quedaron registradas por la cámara corporal del agente, que captó segundo a segundo la desesperación y el operativo de rescate.

“¡Lanza al bebé!”

En el video se observa cómo el policía llega rápidamente a la casa envuelta en humo y fuego mientras pregunta insistentemente por el niño.

Segundos después, el agente se dirige hacia uno de los laterales de la vivienda y le pide a la madre que rompa la mosquitera de la ventana para poder rescatar al pequeño.

En medio de la tensión y los gritos, la mujer toma la decisión desesperada de arrojar al bebé desde la ventana para salvarle la vida.

El policía logra atraparlo en el aire y lo pone inmediatamente a salvo mientras otros rescatistas colocaban una escalera para evacuar a la madre.

Ambos sobrevivieron

Según informó el Kalamazoo Department of Public Safety, tanto la mujer como el bebé fueron trasladados a un hospital local por precaución.

Afortunadamente, ninguno sufrió heridas.

Las imágenes del rescate rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la valentía de la madre y la rápida reacción del policía que evitó una tragedia.

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