¡Impactante! Caminaba con su mascota por la acera, la tapa de concreto cedió y desapareció en el drenaje (Video)

Una caminata rutinaria de domingo por la tarde estuvo a punto de transformarse en una tragedia en el barrio Quilombo de la ciudad de Cuiabá, en el centro de Brasil. Juliana Mara Schiel, una joven de 21 años, caminaba tranquilamente por la acera acompañada por su perra Pitu cuando, de manera imprevista, la tapa de concreto de una alcantarilla cedió por completo bajo sus pies, provocando que cayera a una profundidad aproximada de un metro y medio.

El dramático incidente, ocurrido el pasado domingo 17 de mayo, quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo la estructura colapsa instantáneamente al paso de la joven, dejándola atrapada en el interior de la galería pluvial. El impacto contra el fondo y los bordes del sumidero le ocasionó la fractura de tres dientes, un esguince de tobillo, heridas en el rostro que requirieron puntos de sutura en el mentón y la boca, además de severas escoriaciones en la espalda, hombros, manos y piernas.

"Estaba muy confusa. No había entendido que me había caído, parecía que no era verdad. Cuando vi mi teléfono celular, que cayó conmigo, lo primero que hice fue llamar a mi madre. Luego, cuando me di cuenta de que estaba sangrando, logré pedir socorro a gritos", relató Juliana en declaraciones a los medios locales tras recibir el alta médica.

La joven permaneció atrapada en la fosa durante unos cuatro minutos. Debido a las lesiones en su hombro y tobillo, le fue imposible salir por sus propios medios, pero la fidelidad de su mascota jugó un rol clave en el rescate. Su perra Pitu no se apartó de la escena y, al portar su correa, llamó la atención de los transeúntes que circulaban por la calle João Bento, quienes se aproximaron y auxiliaron a la víctima hasta la llegada del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Juliana fue trasladada de emergencia al Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), donde recibió atención médica general y soporte odontológico de urgencia. Aunque ya se encuentra recuperándose en su domicilio bajo un estricto reposo y una dieta estricta basada únicamente en alimentos blandos y fríos, la joven reflexionó sobre la gravedad del accidente, manifestando que tuvo mucha suerte, ya que si la víctima hubiese sido un niño o un adulto mayor, las consecuencias habrían sido fatales.

El caso ha generado una fuerte ola de críticas entre los residentes locales respecto al estado de las aceras y la falta de mantenimiento de los servicios públicos en la capital del estado de Mato Grosso. En respuesta a la indignación ciudadana, la Alcaldía de Cuiabá activó una fuerza de tarea de la Secretaría Municipal de Infraestructura para aislar la zona e iniciar la reconstrucción inmediata de la estructura y el reemplazo de cuatro tapas de concreto en el sector, admitiendo que el sumidero no mostraba fallas visibles que alertaran sobre el peligro.

Con datos de leiagora, olharmt y reportermt.

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