OEA respalda a Rodrigo Paz y llama al diálogo ante los conflictos en Bolivia

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, expresó este miércoles su respaldo al presidente Rodrigo Paz y pidió a los actores políticos y sociales renunciaran a la violencia en medio de la crisis que atraviesa Bolivia.

El pronunciamiento fue realizado durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, convocada luego de que el Gobierno boliviano solicitara respaldo internacional frente a los conflictos, bloqueos y movilizaciones registrados en el país.

“La Secretaría General apoya al Gobierno democráticamente elegido en Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz, y también a todas las instituciones democráticas del Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó Ramdin ante los representantes de los Estados miembros.

El secretario general también condenó cualquier hecho de violencia, sin importar su origen, y cuestionó el uso de la fuerza como mecanismo de presión política.

“Condenamos cualquier tipo de violencia. El uso de fuerza ilegítima no puede justificarse. Pedimos que se renuncie a la violencia como una herramienta de coerción”, manifestó.

Ramdin señaló que la democracia debe construirse a partir del diálogo, la participación y el respeto a los derechos fundamentales. En esa línea, pidió garantizar la libertad de expresión, el debido proceso y los derechos humanos en el marco de la crisis.

“Pedimos la garantía de los derechos humanos, la libertad de expresión y el debido proceso”, sostuvo.

Asimismo, exhortó a todas las partes involucradas a comprometerse con un diálogo inclusivo y fructífero, como vía para encontrar una solución pacífica.

“Pedimos a todas las partes que se comprometan a un diálogo inclusivo, fructífero, que sea la mayor expresión de la voluntad democrática”, indicó.

Durante su intervención, Ramdin reconoció que Bolivia atraviesa un momento complejo, marcado por retos políticos, presión institucional y una crisis económica agravada por factores externos.

“Bolivia está atravesando un momento extraordinariamente difícil, con varios retos políticos, presión institucional y una crisis económica exacerbada por la fragilidad de los mercados internacionales y la transición energética”, señaló.

El secretario general remarcó que estos desafíos no deben ser enfrentados por un país de manera aislada, sino con el acompañamiento de la comunidad internacional.

“Estos son retos que no enfrenta ningún Gobierno por sí solo, y ningún Gobierno debería esperar resolverlos solo, sin el apoyo de la comunidad internacional”, afirmó.

Ramdin también condenó la obstrucción de servicios esenciales, principalmente aquellos vinculados a la salud, luego de que Bolivia denunciara ante la OEA que las movilizaciones y bloqueos afectan derechos fundamentales como el acceso a alimentos, medicamentos y atención médica.

Finalmente, el secretario general de la OEA ofreció apoyo institucional al país para acompañar una salida democrática al conflicto.

“La OEA está dispuesta a colaborar y asesorar al Gobierno de Bolivia”, declaró.

Durante la sesión, el canciller boliviano Fernando Aramayo pidió respaldo político del bloque regional para preservar el orden democrático, condenar la violencia y garantizar el funcionamiento del Estado ante la escalada de tensión política y social en Bolivia.

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