Difunden impactante video del momento en que un avión pierde el motor en pleno despegue y se estrella dejando 15 muertos

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB) difundió las impactantes imágenes de las cámaras de seguridad (CCTV) que captaron el momento exacto en que el motor izquierdo y su pilón de soporte se desprendieron del ala del Vuelo 2976 de UPS Airlines, desatando una tragedia que se cobró la vida de 15 personas.

El trágico suceso, que sigue bajo una rigurosa investigación oficial, ocurrió en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, cuando el avión de carga McDonnell Douglas MD-11F, que tenía como destino final la ciudad de Honolulu (Hawái), realizaba las maniobras de despegue.

Bola de fuego y desprendimiento en la pista

En el material audiovisual presentado durante una audiencia oficial en Washington, se observa a la aeronave avanzar a gran velocidad sobre la pista para iniciar la rotación y el ascenso. En ese instante crítico, el motor número 1 (izquierdo) sufre una enorme explosión e incendio, dejando una densa bola de fuego detrás de la estructura mientras partes del motor salen despedidas por el aire.

Tras perder el motor y su soporte, los pilotos no lograron controlar la aeronave, la cual se terminó estrellando y explotando contra unos edificios industriales ubicados en un radio de 800 metros cerca del aeropuerto.

Víctimas identificadas: El siniestro dejó un saldo fatal de 15 personas fallecidas: tres miembros de la tripulación y 12 pasajeros que iban a bordo. Entre las víctimas fatales se encuentran los capitanes Richard Wartenberg (57) y Dana Diamond (62), el primer oficial Lee Truitt (45), además de varios civiles identificados, entre ellos una pequeña niña de apenas 3 años de edad llamada Kimberly Asa.

Fatiga de metal: La causa técnica bajo la lupa

Junto con la difusión del video, la NTSB publicó un adelanto técnico de la investigación para explicar las causas físicas que provocaron el desprendimiento del motor en plena carrera de despegue.

De acuerdo con los informes preliminares del organismo estatal, una pieza fundamental y crítica que unía los motores con las alas presentaba fisuras por fatiga de metal. Esta debilidad estructural no resistió la presión del procedimiento y terminó rompiéndose por completo, originando la posterior catástrofe aérea.

Con datos de El Heraldo de México y XAlertNow.

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