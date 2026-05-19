Fue por un “moretón” en la uña y descubrió que tenía cáncer

Lo que parecía una simple marca debajo de una uña terminó convirtiéndose en una experiencia devastadora para Stacey Boss, una mujer de 32 años que recibió un inesperado diagnóstico tras acudir al médico por recomendación de su manicura.

Todo comenzó cuando la profesional que atendía sus uñas se negó a realizarle el servicio al notar una extraña mancha marrón en uno de sus dedos. Aunque Stacey reaccionó con molestia y confusión, decidió seguir el consejo y buscar ayuda médica.

La joven, oriunda de Glasgow, en Escocia, contó que llevaba tiempo viendo esa línea oscura en el pulgar derecho, pero nunca le dio importancia.

“Pensé que era un hematoma. Simplemente me acostumbré”, relató.

Según explicó, la marca parecía una fina línea hecha con marcador permanente, que iba desde la cutícula hasta la punta de la uña.

Tras una evaluación inicial, los médicos ordenaron varios estudios y posteriormente la derivaron a un dermatólogo, quien decidió realizarle una biopsia para determinar si la lesión tenía relación con un tumor cerebral que le habían detectado años atrás.

Sin embargo, el resultado fue completamente inesperado.

Los especialistas confirmaron que Stacey padecía un melanoma subungueal, un tipo poco frecuente de cáncer de piel que aparece debajo de las uñas. Debido al avance de la enfermedad, los médicos debieron extraer la lesión e incluso raspar parte del hueso.

“Tenía ansiedad, sentía que todo mi cuerpo estaba cambiando”, recordó la mujer.

Actualmente, Stacey continúa realizándose estudios para determinar si el cáncer se expandió hacia otras partes del cuerpo, especialmente a los ganglios linfáticos.

Pese al duro proceso, decidió compartir su historia para generar conciencia sobre la importancia de prestar atención a cambios físicos que muchas veces parecen insignificantes.

“La manicura me salvó la vida. Ella estaba más pendiente de mis uñas que yo misma”, aseguró.

Tras la cirugía, la joven dejó de usar uñas postizas y ahora opta por manicuras más simples. Además, insiste en que las personas revisen regularmente sus uñas y consulten a un especialista ante cualquier anomalía.

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