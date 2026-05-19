Conmoción en Argentina por muerte de adolescente agredido tras un accidente

Un adolescente de 15 años murió en Chascomús, Argentina, luego de sufrir un accidente de tránsito y ser brutalmente golpeado por un vecino mientras se encontraba sobre una camilla esperando ser trasladado en ambulancia.

La víctima fue identificada como Kevin Martínez. El violento episodio quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron conmoción e indignación.

Todo ocurrió el martes pasado en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana, cuando una motocicleta Honda XR 150 en la que viajaban Kevin y otro adolescente de 17 años chocó contra un Ford Ka conducido por María Antonella Saint Jean.

Tras el impacto, ambos menores quedaron heridos y personal policial y una ambulancia acudieron al lugar para asistirlos.

Sin embargo, mientras Kevin permanecía sobre una camilla esperando ser trasladado, un vecino identificado como Leandro Marzzellino se acercó y comenzó a agredirlo violentamente.

Según las imágenes difundidas, el hombre lo tomó del cuello, le apoyó una rodilla sobre la cabeza y le dio múltiples golpes en el rostro.

La agresión ocurrió frente a policías y médicos

El ataque ocurrió delante de efectivos de la Policía Bonaerense y personal médico que, según denunciaron familiares y testigos, no intervinieron de inmediato.

En los videos también se escucha a vecinos reprocharle la agresión al atacante, mientras el adolescente gritaba de dolor y pedía ayuda.

Minutos después, Kevin fue subido a la ambulancia y trasladado para recibir atención médica.

Investigan la causa de la muerte

El adolescente murió al día siguiente y ahora la Justicia intenta determinar si el fallecimiento fue consecuencia directa del accidente de tránsito o de la golpiza recibida mientras estaba inmovilizado.

De acuerdo con las primeras versiones, Kevin presentaba inicialmente una fractura en una pierna, mientras que el joven de 17 años habría sufrido heridas de mayor gravedad tras el choque.

La situación cambió luego de la agresión.

Las autoridades confirmaron que la motocicleta en la que viajaban los adolescentes tenía un pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo, emitido por la Fiscalía N° 9 de Chascomús.

Inicialmente circuló la versión de que los jóvenes escapaban de un robo, aunque esa información fue posteriormente desmentida.

El dolor de la familia

La madre de Kevin aseguró que desconoce por qué el hombre decidió atacar a su hijo y cuestionó la actitud de los efectivos presentes.

“No se justifica la crueldad con la que toma la decisión de ensañarse con un chico de 15 años”, expresó.

También criticó la falta de reacción policial durante la agresión.

“La manera en la que dejan y permiten que esta persona se tome el tiempo que necesitó para golpearlo”, lamentó.

El abogado de la familia sostuvo que existió responsabilidad policial y aseguró que la muerte del adolescente podría estar vinculada directamente a la golpiza.

“No tengo dudas de que es un homicidio agravado”, afirmó.

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscal Bertoletti Tramuja, mientras la SubDDI de Chascomús continúa con la investigación.

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