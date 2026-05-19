Un hombre de 53 años resultó herido luego de ser embestido violentamente por un buey mientras caminaba por una calle de Paudalho, en un hecho que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El ataque ocurrió el pasado viernes cuando la víctima transitaba junto a dos perros, sin percatarse de que el animal se aproximaba por detrás.

El ataque quedó grabado

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa cómo el buey corre repentinamente hacia el hombre y lo golpea por la espalda, lanzándolo varios metros por el aire.

La escena generó sorpresa y preocupación entre usuarios de redes debido a la fuerza del impacto y a lo inesperado del ataque.

Tras la embestida, el hombre quedó tendido sobre la calle mientras personas cercanas intentaban auxiliarlo.

La víctima sufrió lesiones

La Secretaría de Salud municipal informó que el hombre recibió atención médica aproximadamente 40 minutos después del incidente en una unidad de urgencias de la ciudad.

Según el reporte oficial, la víctima sufrió una lesión en el pie izquierdo, aunque su estado de salud no reviste gravedad.

Hasta el momento, no se informó cómo el animal llegó hasta la zona urbana ni si sus propietarios fueron identificados.

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