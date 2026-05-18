La mitad del año ya está tocando la puerta y el escenario global solo se vuelve más inestable. Para los amantes de las teorías del destino y las profecías, el panorama para los próximos meses es, por decir lo menos, escalofriante. Según los seguidores de las visiones de la famosa mística ciega Baba Vanga, el año 2026 está marcado para convertirse en uno de los periodos más oscuros y transformadores de la historia humana.

Las impactantes revelaciones, plasmadas en un informe viralizado en redes sociales, apuntan a que los hilos del poder, la tecnología y la propia naturaleza están a punto de quebrarse.

1. Tercera Guerra Mundial: El estallido del conflicto planetario

La predicción más temida apunta al inicio de una gran guerra global. Impulsada por una tensión geopolítica entre potencias que venía hirviendo en los últimos años, el conflicto finalmente estallaría involucrando a líderes globales de primer orden en un enfrentamiento de alcance planetario que rediseñará el mapa del mundo.

2. Crisis económica global: Occidente entra en colapso

El pánico se apoderará de los mercados financieros con una caída económica global sin precedentes. La profecía señala un cambio drástico en la balanza del poder: mientras los países asiáticos —con China a la cabeza— continúan en un ascenso imparable, las principales potencias de Occidente entrarán en un colapso financiero total.

3. Inteligencia Artificial fuera de control: La rebelión de las máquinas

El avance tecnológico llegará a su punto de quiebre. En este año, la inteligencia artificial dejará de ser una herramienta para convertirse en una amenaza real, escapando del control humano. Las tensiones por el dominio del software más avanzado —como las recientes disputas corporativas por el control absoluto de herramientas como ChatGPT entre gigantes tecnológicos— serían solo el preludio de una IA que se volverá en contra de quienes le tercerizaron su propia mente.

4. Catástrofes naturales: El clima golpea al 7% del planeta

La furia de la naturaleza se intensificará a través de terremotos, erupciones volcánicas y eventos climáticos extremos vinculados a fenómenos como "El Niño". Se estima que estas anomalías afectarán severamente a cerca del 7% de la superficie del planeta, provocando pérdidas humanas devastadoras y daños económicos masivos a escala global, con sequías e inundaciones extremas destruyendo la agricultura.

5. Contacto Alienígena: Una mega nave en el cielo de noviembre

Para cerrar un año de película, las versiones de la profecía aseguran que el esperado primer contacto con vida extraterrestre tendría lugar de forma inminente. Los textos compartidos detallan que este hito histórico se consolidará con la aparición de una colosal nave nodriza que se dejará ver en los cielos de todo el mundo durante el mes de noviembre.

"Si Baba Vanga tiene razón, el tramo final de este año dejará documentos impactantes e imágenes que cambiarán para siempre nuestra forma de entender el universo. ¿Estamos listos para lo que viene?", concluye el debate que ya enciende las redes sociales.

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