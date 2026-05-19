“No conocen lo peor de mí”: directora protagoniza fuerte cruce con estudiantes y video se viraliza

Una directora de colegio quedó en el centro de la polémica luego de protagonizar un fuerte cruce con estudiantes dentro de un aula, escena que fue grabada por una alumna y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a la autoridad educativa ingresar al curso después de que la docente a cargo solicitara apoyo debido al mal comportamiento de los estudiantes.

Sin embargo, lejos de tranquilizarse, la situación escaló rápidamente cuando uno de los alumnos continuó arrastrando su pupitre y generando ruido en el aula.

El momento más tenso del video

La directora reaccionó de forma abrupta y terminó pateando el banco del estudiante mientras le reclamaba por su actitud.

“¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”, se escucha decir en el video.

Minutos después, lanzó la frase que terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales:

“¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí”.

La mujer también defendió a los docentes del establecimiento y cuestionó el trato que algunos profesores reciben dentro del curso.

“No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento a los profesores”, afirmó.

También reclamó por el uso de celulares

En otro tramo de la grabación, la directora exige a uno de los alumnos guardar el celular y recuerda que existe una normativa que prohíbe el uso de teléfonos durante las clases.

“No me interesa si está prendido o apagado, guardalo”, le dice al estudiante.

La tensión aumentó aún más cuando otro alumno mencionó la posibilidad de llamar a sus padres o acudir al Ministerio de Educación.

“Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección”, respondió la autoridad.

Río Negro desmintió el hecho

Aunque inicialmente trascendió que el episodio había ocurrido en una escuela de Río Negro, el Ministerio de Educación provincial negó oficialmente esa versión.

A través de un comunicado, las autoridades aclararon que ni el establecimiento ni las personas que aparecen en el video pertenecen al sistema educativo rionegrino.

“El Ministerio de Educación y Derechos Humanos desmiente lo difundido en distintos medios respecto a una situación supuestamente ocurrida en una escuela de Río Negro”, señalaron.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente en qué institución educativa ocurrió el episodio que continúa generando debate en redes sociales sobre los límites de la autoridad docente y la convivencia escolar.

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