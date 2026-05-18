¿Cómo cerrará mayo tu signo? Virgo, Tauro y Géminis serán los más favorecidos

La astróloga y médium Angeluz visitó El Mañanero para compartir las predicciones zodiacales de cierre de mayo, asegurando que se vienen semanas cargadas de energía, cambios y nuevas oportunidades para todos los signos.

Aries atravesará días de cambios emocionales y carácter fuerte durante el cierre de mayo. Angeluz recomendó a quienes rodean a este signo tener paciencia y darle su espacio para evitar conflictos innecesarios. Según explicó, serán jornadas intensas, aunque pasajeras, antes de ingresar a un periodo más estable.

Para Tauro, la astróloga Angelus anticipó una etapa favorable en proyectos, economía y decisiones importantes. Indicó que es un buen momento para realizar compras, remodelaciones, iniciar créditos o concretar cambios pendientes. “Tauro tiene que brillar”, afirmó.

Angeluz destacó que Géminis vivirá días positivos, marcados por alegría, carisma y energía renovada. Además, adelantó la llegada de viajes y proyectos importantes. La astróloga recomendó a este signo aprovechar la conexión con el universo y enfocarse en alcanzar sus metas.

Según Angeluz, Cáncer recibirá una influencia positiva de Venus y otros planetas, fortaleciendo el área sentimental y emocional. Indicó que quienes estén iniciando una relación buscarán mayor estabilidad, mientras que otros intentarán encontrar una pareja sólida y constante.

Para Leo, Angeluz señaló que el cierre de mayo será ideal para enfocarse en la economía y atraer nuevas oportunidades. Recomendó trabajar la ley de atracción y mantener pensamientos positivos para concretar metas y proyectos.

Virgo fue uno de los signos más favorecidos en las predicciones de Angeluz. La médium aseguró que, desde el 18 de mayo, este signo ingresará a un largo periodo de éxito y prosperidad. “Tienen mucho brillo y mucha aceptación”, afirmó.

Angeluz afirmó que Libra atraviesa momentos tensos y de desgaste emocional. Por ello, recomendó priorizar el amor propio, los cambios personales y el bienestar emocional. “Necesita quererse un poquito más”, expresó.

Para Escorpio, Angeluz anticipó días marcados por el romanticismo y la necesidad de afecto. Sin embargo, indicó que este signo también mantendrá fuerte interés por mejorar su situación económica. La recomendación fue seguir sembrando proyectos para cerrar el mes de forma positiva.

Angeluz señaló que Sagitario atraviesa una etapa de preocupación por problemas familiares y del entorno. La astróloga pidió a este signo enfocarse más en sí mismo y cuidar especialmente la salud, sobre todo la cabeza y los huesos.

Según Angeluz, Capricornio vive saturado de pensamientos relacionados con el trabajo y el progreso económico. Por ello, recomendó actuar con paciencia, dejar fluir las situaciones y conectarse más con las energías positivas para alcanzar sus objetivos.

Angeluz advirtió que Acuario deberá prestar atención a su salud física y emocional durante los próximos días. Además, recomendó evitar viajes, descansar mejor y no permitir que personas negativas apaguen su brillo personal.

Para Piscis, Angeluz aseguró que habrá una fuerte necesidad de encontrar estabilidad sentimental y conectar con el verdadero yo. En el plano económico, indicó que este signo podrá atraer prosperidad utilizando elementos relacionados con energías positivas y la ley de atracción.

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