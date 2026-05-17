Cazzu revela que no puede hablar en público sobre Nodal ni su hija, ¿qué pasó?

La cantante argentina Cazzu rompió el silencio sobre la situación legal que atraviesa con su expareja Christian Nodal durante su reciente visita a México, donde este fin de semana se presentará en el festival Tecate Emblema.

En declaraciones a la prensa, la intérprete de “Nada” aseguró que actualmente no puede referirse públicamente a temas relacionados con Nodal ni con la hija que tienen en común debido a restricciones legales.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer”, afirmó la artista al ser consultada por los medios.

Cazzu también pidió comprensión tanto a periodistas como al público, señalando que cualquier comentario adicional podría perjudicarla en medio del proceso legal que enfrenta con el cantante mexicano.

El hermetismo de la artista surge en un contexto de creciente tensión mediática, luego de que se conociera el avance de una demanda interpuesta por Christian Nodal en su contra, tema que ha generado gran repercusión en el ámbito del espectáculo.

Durante el encuentro con la prensa, la cantante también se refirió a la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa legislativa presentada en Michoacán que busca proteger los derechos de las madres en situaciones de conflictos familiares.

“No es un proyecto mío, es algo que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación, lo cual, por supuesto, me halaga”, explicó.

Actualmente, Cazzu se encuentra recorriendo América Latina con su más reciente producción musical, “Latinaje”, como parte de una gira promocional que incluye su participación en el festival Tecate Emblema.

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