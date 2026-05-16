Recogió kiwis durante 17 días y ganó miles: la historia de un latino en Nueva Zelanda

Un joven argentino se volvió viral en TikTok tras compartir su experiencia laboral en Nueva Zelanda, donde decidió trabajar 17 días seguidos en una fábrica de kiwis para aprovechar al máximo la temporada y generar ingresos en poco tiempo.

El video rápidamente llamó la atención de usuarios de Argentina y otros países de Latinoamérica, no solo por el monto que logró reunir, sino también por el esfuerzo físico que implicó trabajar sin descanso durante más de dos semanas.

Desde el inicio de su relato, el joven aclaró que la decisión fue voluntaria y que no se trataba de una práctica normal.

“Y pará, ya sé lo que estás pensando. ¿Quién trabaja 17 días seguidos? Tranqui que esto no es normal, fue mi decisión”, explicó en el video.

Según contó, decidió tomar esa oportunidad porque ya había tenido una experiencia similar en Argentina, aunque aseguró que en aquella ocasión le pagaron “mucho menos de la mitad”.

El dato que más sorprendió fue la cifra final: en poco más de dos semanas ganó 4.171 dólares neozelandeses, un monto que, según su cálculo, equivale aproximadamente a 3 millones de pesos argentinos.

Aunque reconoció que terminó agotado, el joven aseguró que su motivación económica y sus metas personales lo ayudaron a seguir adelante. Incluso confesó que cada vez que recibía el pago semanal, el cansancio parecía quedar en segundo plano.

La historia generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios lo felicitaron por su disciplina, esfuerzo y determinación, mientras que otros cuestionaron las condiciones laborales y el desgaste físico que puede implicar trabajar tantos días seguidos, incluso cuando se trata de una decisión personal.

El caso volvió a poner en debate las experiencias de jóvenes latinos que migran temporalmente a países como Nueva Zelanda en busca de mejores ingresos, nuevas oportunidades y una forma distinta de proyectar su futuro.

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