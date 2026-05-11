¿Eres gastador o ahorrador? Estos son los signos que más gastan y los tacaños del zodíaco

La reconocida astróloga Angeluz visitó el set de El Mañanero para analizar la relación de cada signo con las finanzas.
11/05/2026 10:46
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La astróloga Angeluz compartió un ranking de los signos del zodíaco con mayor tendencia a gastar dinero sin control y aquellos que prefieren ahorrar cada centavo. Durante su participación en el programa El Mañanero, explicó cuáles son los perfiles más “botaratas” y los más cuidadosos con la plata.
Los signos más gastadores
Libra: Fue señalado como uno de los más desprendidos con el dinero. Le gusta gastar, compartir y confiar en que luego recuperará lo invertido.
Tauro: Suele gastar cuando quiere impresionar a alguien o aparentar estabilidad económica.
Escorpio: También figura entre los signos que deben aprender a medirse más en lo económico.
Aries: Puede ser comprador compulsivo, aunque acostumbra comparar precios y buscar lo más conveniente.
Los signos más ahorradores
Capricornio: Encabeza la lista de los más tacaños o ahorrativos. Prefiere guardar dinero e invertir en cosas productivas.
Virgo: Es calculador y analiza muy bien antes de gastar. Solo invierte si considera que vale la pena.
Acuario: Tiene tendencia a guardar bastante dinero y pensar mucho antes de hacer compras.
Los que gastan en familia
Cáncer: No suele gastar en sí mismo, pero sí en el hogar, en la familia y en mejorar la casa.
Angeluz recomendó encontrar equilibrio entre ahorrar y disfrutar. Señaló que no todo debe guardarse, pero tampoco gastarse sin pensar.
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