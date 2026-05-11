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¿Eres gastador o ahorrador? Estos son los signos que más gastan y los tacaños del zodíaco

La reconocida astróloga Angeluz visitó el set de El Mañanero para analizar la relación de cada signo con las finanzas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/05/2026 10:46

Foto creada por Inteligencia Artifical
Mundo

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La astróloga Angeluz compartió un ranking de los signos del zodíaco con mayor tendencia a gastar dinero sin control y aquellos que prefieren ahorrar cada centavo. Durante su participación en el programa El Mañanero, explicó cuáles son los perfiles más “botaratas” y los más cuidadosos con la plata.

Los signos más gastadores

  • Libra: Fue señalado como uno de los más desprendidos con el dinero. Le gusta gastar, compartir y confiar en que luego recuperará lo invertido.

  • Tauro: Suele gastar cuando quiere impresionar a alguien o aparentar estabilidad económica.

  • Escorpio: También figura entre los signos que deben aprender a medirse más en lo económico.

  • Aries: Puede ser comprador compulsivo, aunque acostumbra comparar precios y buscar lo más conveniente.

Los signos más ahorradores

  • Capricornio: Encabeza la lista de los más tacaños o ahorrativos. Prefiere guardar dinero e invertir en cosas productivas.

  • Virgo: Es calculador y analiza muy bien antes de gastar. Solo invierte si considera que vale la pena.

  • Acuario: Tiene tendencia a guardar bastante dinero y pensar mucho antes de hacer compras.

Los que gastan en familia

  • Cáncer: No suele gastar en sí mismo, pero sí en el hogar, en la familia y en mejorar la casa.

Angeluz recomendó encontrar equilibrio entre ahorrar y disfrutar. Señaló que no todo debe guardarse, pero tampoco gastarse sin pensar.

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