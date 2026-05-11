La nueva colaboración entre Shakira y Anitta se encuentra envuelta en una inesperada polémica luego de que el grupo argentino Sarao denunciara públicamente un posible plagio.

Las artistas Tushka y Rebebe, integrantes del dueto, publicaron un video en redes sociales donde comparan fragmentos de su canción “Atómica” con el tema “Choka Choka”, incluido en el álbum Equilibrivm lanzado en abril de 2026.

Las similitudes que encendieron la polémica

En el material difundido por Sarao, las cantantes señalaron coincidencias en la melodía, el ritmo, algunas frases de la letra e incluso en la estética visual utilizada en ambos proyectos musicales.

Uno de los fragmentos comparados corresponde al coro de “Choka Choka”, donde Shakira y Anitta interpretan:

“Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca”.

Mientras tanto, Sarao mostró parte de su canción con versos similares:

“Boca mi boca con poca ropa y me choca”.

Las artistas argentinas aseguraron que terminaron la composición de “Atómica” cinco meses antes del lanzamiento oficial del éxito internacional.

“No creemos que ellas nos copiaran”

A pesar de la controversia, Sarao aclaró que no consideran que Shakira y Anitta hayan actuado de manera intencional.

Según explicaron, creen que las similitudes podrían haber surgido desde el equipo de producción o incluso tratarse de una coincidencia creativa.

“Shakira ni nos conoce”, comentaron entre risas durante el video, donde también señalaron que sus seguidores comenzaron a notar las semejanzas y alimentar la discusión en redes sociales.

Las argentinas incluso bromearon con la situación y terminaron pidiendo públicamente una colaboración con las artistas internacionales.

“Nos deben un feat”, dijeron al final del clip.

¿Habrá demanda?

Aunque Sarao confirmó que su canción cuenta con registro legal y protección de derechos de autor, las propias artistas reconocieron que la melodía no es idéntica, lo que podría dificultar cualquier acción judicial formal.

En los créditos de “Choka Choka” aparecen productores y compositores como Daramola, Papatinho, Daniel Rondón, La Gurú y Essa Gante, además de las propias Anitta y Shakira.

Hasta el momento, ninguna de las dos estrellas internacionales se pronunció sobre las acusaciones ni sobre el video viral del grupo argentino.

La polémica rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, donde usuarios se dividieron entre quienes consideran que existen similitudes evidentes y quienes creen que se trata de recursos musicales comunes dentro del pop latino actual.

Mientras tanto, la controversia sigue aumentando la visibilidad de Sarao, que logró captar la atención internacional en medio de uno de los lanzamientos musicales más comentados del año.

Con información de Infobae, Metropoles, Instagram Sarao y X Plus Music.

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