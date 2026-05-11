¡Maluma será papá otra vez! El cantante sorprende con anuncio familiar

Maluma sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez.

La noticia fue revelada durante las celebraciones por el Día de las Madres mediante una tierna publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

En la imagen compartida por el artista colombiano aparece junto a su hija París, ambos besando la pancita de embarazo de Susana Gómez, aunque sin mostrar completamente el rostro de ella.

Un detalle azul que encendió rumores

La publicación estuvo acompañada únicamente por un corazón azul, un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos del cantante.

Muchos seguidores interpretaron el emoji como una posible pista sobre el sexo del bebé, especulando que podría tratarse de un niño.

Hasta el momento, Maluma no confirmó oficialmente esa información ni brindó mayores detalles sobre el tiempo de gestación de su pareja.

El cantante y Susana Gómez ya son padres de París, nacida en marzo de 2024, una pequeña que se ha convertido en una de las protagonistas más queridas por los seguidores del artista.

Aunque Maluma suele mantener gran parte de su vida privada alejada de los medios, en los últimos años ha compartido momentos especiales relacionados con su faceta como padre.

La noticia del segundo embarazo generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de fanáticos y figuras del espectáculo.

Entre ellos destacó el mensaje de J Balvin, quien reaccionó con varios corazones en la publicación del artista.

Emoción total en redes sociales

La fotografía rápidamente acumuló millones de interacciones y comentarios celebrando la nueva etapa familiar del intérprete colombiano.

Muchos seguidores destacaron la felicidad y estabilidad que proyecta actualmente el cantante, quien en distintas entrevistas ha mencionado que convertirse en padre cambió completamente su vida.

Por ahora, ni Maluma ni Susana Gómez revelaron más detalles sobre el embarazo, pero el anuncio ya se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo latino en las últimas horas.

Con información de Los 40 de Colombia, periódico Quequi y HolaCom.

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