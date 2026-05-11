Messi reveló cómo apoya a Antonela en su etapa profesional y sorprendió a todos

Lionel Messi volvió a mostrar su lado más familiar al hablar públicamente sobre el presente de su esposa Antonela Roccuzzo, quien atraviesa una etapa enfocada en nuevos desafíos laborales. El delantero contó cómo acompaña a su pareja en esta faceta y cómo se reorganizan en casa cuando ella tiene compromisos.

Durante una entrevista con Joaquín Álvarez en el programa Lo del Pollo, el rosarino fue consultado sobre el crecimiento profesional de Antonela. “Anto está full empresaria, ¿cómo es eso, te toca acompañar?”, le preguntó el conductor.

Lejos de esquivar el tema, Messi destacó el esfuerzo que significó para su esposa animarse a salir de la rutina familiar.

“La verdad que a ella le cuesta mucho hacerlo, y si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, de dejarlos, de no estar en la rutina del día a día, de no irlos a buscar al cole o llevarlos a algún lado, al entrenamiento”, expresó.

Más adelante, el campeón del mundo reconoció que también asume responsabilidades en el hogar cuando Antonela debe ausentarse.

“La verdad que son pocas las veces, pero sin problema. Yo acompañando de ese lado, haciéndome cargo de los nenes”, comentó entre risas.

Por último, Lionel Messi se mostró orgulloso del crecimiento personal y profesional de su pareja.

“Ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute, porque lo hace por eso, porque le gusta y le agarró cariño, así que está perfecto”, cerró.

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