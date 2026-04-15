Esta es la millonada que pagó LEGO por el comercial del Mundial 2026: El CR7 ganó mucho más que Messi

En el mundo del marketing, hay cifras que marean y apuestas que hacen historia. LEGO decidió dinamitar el mercado publicitario de cara al próximo Mundial 2026 con una inversión que asciende a los 7,2 millones de dólares solo en el pago a las estrellas protagonistas de su nuevo anuncio.

Bajo la premisa de que la visibilidad y la notoriedad global no tienen precio, la marca de juguetes más famosa del mundo reunió a los cuatro futbolistas con mayor repercusión del planeta: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

El desglose de una factura histórica

El portal EISI Marketing reveló la enorme disparidad y magnitud de los cachés pagados por LEGO para este comercial:

Cristiano Ronaldo: $3,43 millones USD

Lionel Messi: $2,59 millones USD

Kylian Mbappé: $852 mil USD

Vinícius Jr.: $325 mil USD

Foto. EISI Marketing.

Sumando estas cifras, la marca ha desembolsado una fortuna solo en talento, buscando emular (y superar) el impacto de aquella icónica campaña de Louis Vuitton donde Messi y Ronaldo jugaban al ajedrez. En esta ocasión, el tablero se sustituye por piezas de construcción en un anuncio donde los astros compiten por armar un trofeo de la Copa del Mundo hecho de ladrillos.

Estrategia "Editions": Del objeto a la leyenda

Esta millonaria inversión no es un hecho aislado, sino el pilar de la nueva línea Editions. Tras el éxito del trofeo del Mundial en formato LEGO, la compañía decidió que el foco de sus ventas ya no sean solo los objetos, sino los propios jugadores.

Cada futbolista cuenta con su propio set personalizado:

Messi y Ronaldo: Con bases en forma de "M" y "R", decoradas con los colores de Argentina y Portugal respectivamente.

Mbappé y Vinícius Jr.: Representando el relevo generacional con sets que destacan la elegancia francesa y el dinamismo brasileño.

El retorno: Más allá del dinero

Para los analistas, los 7,2 millones de dólares son una cifra justificada. El impacto en redes ya es masivo, acumulando decenas de millones de interacciones en cuestión de horas. La campaña busca transmitir que, a través de la creatividad, cualquier aficionado puede estar a la altura de sus ídolos.

Al final del anuncio, un niño interviene para terminar la construcción del trofeo y coloca su propia figura personalizada en la cima, reforzando el mensaje de que en el universo LEGO, el verdadero protagonista es el usuario. Con esta jugada, LEGO no solo vende juguetes; compra un lugar privilegiado en la cultura popular y asegura su relevancia en el evento deportivo más grande del mundo.

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