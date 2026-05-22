“Será sangriento”: El escalofriante pronóstico de una médium sobre el Mundial 2026

Las redes sociales están que arden y el mundo del fútbol quedó en completo shock. A muy poco de que ruede la pelota, una alarmante predicción comenzó a circular como pólvora en TikTok, X e Instagram. La protagonista de este bombazo viral es Kiara Ríos, una reconocida astróloga y médium argentina que saltó a la fama tras acertar con un año de anticipación que la Selección Argentina se consagraría campeona en Qatar 2022.

Sin embargo, su nuevo pronóstico para este Mundial no tiene nada de festivo. Durante su participación en programas de streaming argentinos, Ríos lanzó una advertencia que heló la sangre de los conductores y desató la furia de los hinchas de "La Scaloneta".

"Este Mundial no se va a hacer": La teoría del caos y la geopolítica

A diferencia de otros videntes, Kiara dejó en claro que ella no utiliza cartas ni astrología tradicional. "No soy tarotista porque yo no uso tarot, no uso ninguna herramienta, solo uso la mente para ver las energías" , arrancó diciendo. Y lo que vio en su mente para este torneo fue un escenario de película de terror.

Según la médium, el certamen de Estados Unidos, México y Canadá corre el riesgo de cancelarse a último momento debido a un conflicto de escala global que involucra directamente a Medio Oriente:

"Sigo teniendo la visión de que el Mundial no se va a hacer a último momento. Si lo llegan a hacer por la soberbia, la ceguera y el ego, va a ser un mundial con mucha sangre. Trae atentados en ciudades. Irán está esperando con el as bajo la manga su momento para mostrarle al mundo de lo que es capaz y se va a desquitar por el daño que le están causando".

El cielo se oscurece en junio: Los 5 planetas del terror

Para dar más fuerza a su alarmante predicción, Ríos explicó que el mes de junio vendrá acompañado de una alineación astral sumamente peligrosa.

Los astros implicados: Júpiter, Mercurio, Saturno, Urano y Lilith.

El diagnóstico: "Son cinco planetas que traen una cuestión de oscuridad, digamos, en el cielo", detalló, vinculando este fenómeno con la enorme tensión política que recaerá sobre los Estados Unidos como sede principal.

Fin de la ilusión: ¿Qué pasará con la Scaloneta?

Como si el panorama de una guerra o atentados no fuera suficiente para alterar a la audiencia, la médium tocó la fibra más sensible de los fanáticos del fútbol: el destino de Lionel Messi y los campeones del mundo.

Aunque recordó con orgullo que en noviembre de 2021 predijo con exactitud quirúrgica la tercera estrella para Argentina, esta vez el veredicto fue lapidario: "Este Mundial no va a ser de Argentina. Vamos a quedar afuera en cuartos de final".

Como era de esperarse, el clip del streaming se llenó rápidamente de comentarios de hinchas enfurecidos que salieron a cruzarla con todo. Los memes no tardaron en llegar y la frase "Anulo mufa" se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Mientras algunos usuarios expresaron temor por los antecedentes de aciertos de la médium, la gran mayoría la fulminó acusándola de buscar "clics" y generar pánico innecesario.

¿Será este el final de la Scaloneta y una catástrofe mundial, o simplemente una predicción fallida que quedará en el olvido de internet? El debate ya está encendido.

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