¡Cábala nórdica! Suecia clasifica al Mundial y envía un emotivo mensaje de aliento a la Selección Boliviana

La fiebre mundialista unió a dos naciones situadas en extremos opuestos del globo. Hace apenas unos minutos, Suecia selló su boleto al Mundial 2026 tras derrotar a Polonia por 3-2 en un vibrante partido de repesca que mantuvo en vilo a todo el continente europeo. Sin embargo, en medio de los festejos, el país nórdico se tomó un momento para mirar hacia Bolivia.

A través de sus canales oficiales, la Embajada de Suecia en La Paz compartió un mensaje cargado de optimismo, sumándose a la expectativa por el partido que Bolivia disputará esta noche frente a la selección de Irak.

El fútbol como puente de unión

Bajo el lema "Heja Sverige!" (¡Vamos Suecia!), la representación diplomática celebró su clasificación, pero enfocó gran parte de su comunicado en empujar el sueño boliviano.

"¡Hagamos historia hoy Bolivia! Te enviamos todo nuestro aliento, con el deseo profundo de que nos encontremos en esta fiesta que nos une alrededor del mundo", cita la publicación que rápidamente se ha vuelto viral entre los hinchas bolivianos.

Suecia clasifica al Mundial y envía un emotivo mensaje de aliento a la Selección Boliviana

Los "Dallahäst" como amuleto de la suerte

En un gesto que mezcla cultura y deporte, la embajada mencionó que sus tradicionales Dallahäst (caballitos de Dalecarlia), un símbolo icónico del arte popular sueco, se convertirán en una cábala de buena suerte para que el equipo nacional logre la victoria.

"El fútbol nos conecta, nos emociona y nos hace vibrar juntos como una sola hinchada", remarca el texto, subrayando que la alegría sueca no estará completa hasta que se confirme la clasificación de Bolivia. Con este respaldo diplomático y cultural, "La Verde" salta a la cancha no solo con el apoyo de su gente, sino con el aliento de un nuevo aliado que ya los espera en la cita máxima del 2026.

Publicación de la embajada.

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