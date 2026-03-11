¿Qué selección ocuparía el cupo de Irán si no juega el Mundial 2026?

La posible retirada de Irán del Mundial 2026, anunciada por el ministro de Deportes de ese país, ha generado expectativa sobre qué selección podría ocupar su lugar en el torneo, aunque la decisión final deberá ser tomada por la FIFA.

Hasta el momento, la renuncia aún no ha sido oficializada ante el organismo rector del fútbol, pero el reglamento del Mundial contempla este tipo de situaciones.

El apartado 6.7 del reglamento de la competición establece que, si una federación participante se retira o queda excluida, la FIFA puede decidir a su entera discreción cómo proceder, incluyendo la posibilidad de reemplazarla por otra selección.

Si se mantiene el cupo asignado a la Confederación Asiática (8,5 plazas), la selección que aparece como mejor posicionada para ocupar ese lugar sería Irak, que ya había conseguido el derecho a disputar el repechaje internacional.

Ese partido está programado para el 31 de marzo en Monterrey, México, donde Irak debía enfrentarse al ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

En caso de que Irak ocupe directamente el cupo que dejaría Irán, el puesto en la repesca podría ser asumido por Emiratos Árabes Unidos, que perdió ante los iraquíes en el play-off asiático.

Problemas para preparar el repechaje

Antes de conocerse la posible renuncia de Irán, la federación iraquí de fútbol ya había advertido sobre las dificultades para preparar el partido de repechaje debido a la situación regional.

“Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador Graham Arnold no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos”, señaló la federación iraquí en un comunicado difundido en redes sociales.

Además, informaron que varias embajadas se encuentran cerradas, lo que ha complicado la obtención de visas para jugadores y miembros del cuerpo técnico que deben viajar a México.

Mientras se espera una confirmación oficial por parte de Irán, la FIFA tendrá la última palabra sobre el futuro de ese cupo en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mira la programación en Red Uno Play