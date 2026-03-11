¿Coincidencia? Neymar nuevamente lesionado en el cumpleaños de su hermana

A poco más de tres meses del Mundial 2026, Neymar Jr. vuelve a ser el centro de la polémica tras quedar fuera del duelo entre Santos y Mirassol. El club justificó su ausencia por una fatiga muscular, aunque la fecha coincide nuevamente con el cumpleaños de su hermana, Rafaella.

Esta situación adquiere una relevancia crítica debido a la presencia de Carlo Ancelotti en las gradas del estadio Maião. El seleccionador de Brasil buscaba observar al 10 en competencia directa antes de definir la lista para los próximos amistosos internacionales.

La estadística revela un patrón que se extiende por más de una década, afectando su paso por Barcelona, PSG y Al-Hilal. Desde 2015, el atacante ha acumulado lesiones o suspensiones que lo mantienen alejado de las canchas cada 11 de marzo.

El único precedente que rompió esta curiosa secuencia ocurrió en 2020, durante las restricciones globales por la pandemia de coronavirus. En aquella oportunidad, las limitaciones de viaje obligaron al futbolista a permanecer con su equipo para disputar la Champions League.

Mientras la prensa brasileña debate sobre la veracidad de su estado físico, Neymar ha reaccionado con dureza ante las especulaciones en sus redes sociales. El jugador criticó las teorías de su entorno y lamentó la dificultad de lidiar con los juicios constantes sobre su vida privada.

Pese a la controversia, figuras como Thiago Silva y Gabriel Barbosa mantienen su respaldo público hacia el máximo goleador histórico de la selección. El futuro de Neymar en el proceso de Ancelotti dependerá de su regularidad física en los compromisos previos a la cita mundialista.

