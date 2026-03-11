TEMAS DE HOY:
Aduana Nacional Elías Tejerina Frías Deslizamiento Tarija

La gran batalla

Solo quedan tres lugares: 13 de las 16 sillas ya están ocupadas en La Gran Batalla - Duelo de Voces

La competencia se intensifica en el reality musical de Red Uno. Esta noche ocho participantes subirán al escenario para intentar quedarse con uno de los tres espacios restantes.

Silvia Sanchez

11/03/2026 18:52

Solo quedan tres lugares: 13 de las 16 sillas ya están ocupadas en La Gran Batalla - Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

La competencia en La Gran Batalla: Duelo de Voces entra en un momento decisivo. Tras las primeras noches de audiciones en vivo, 13 de las 16 sillas de clasificados ya están ocupadas, lo que aumenta la presión para los participantes que aún buscan un lugar en la siguiente etapa.

Las sillas representan a los concursantes que logran avanzar dentro del reality, por lo que conseguir uno de esos lugares se ha convertido en el primer gran objetivo dentro de la competencia.

Ocho participantes buscarán las últimas sillas

Durante el programa de esta noche, ocho nuevos participantes subirán al escenario más grande de la televisión boliviana para mostrar su talento frente al exigente jurado.

Cada presentación será clave, ya que solo quedan tres sillas disponibles y todos buscarán convencer a los jueces con su interpretación.

Los concursantes deberán apostar por potencia vocal, emoción y presencia escénica para lograr avanzar.

Se acerca el Duelo de Voces

Una vez que se completen las 16 sillas, el programa entrará en una de sus etapas más intensas: el Duelo de Voces, donde los participantes deberán enfrentarse directamente para intentar conservar su lugar dentro de la competencia.

En esa fase, ningún puesto estará completamente asegurado, y cada presentación podría cambiar el rumbo del reality.

Con la tensión en aumento y las sillas casi completas, la batalla musical promete una noche llena de sorpresas y talento en La Gran Batalla: Duelo de Voces.

