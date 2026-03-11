Elecciones 2026: El Órgano Electoral advierte sanciones para candidatos que lancen ataques personales en el debate

Bolivia tiene una jornada democrática clave. Este miércoles, los candidatos a las gobernaciones de los nueve departamentos se enfrentarán en un debate simultáneo nacional. Sin embargo, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba ha lanzado una advertencia clara: no se tolerarán agresiones ni alusiones personales.

El presidente del TED Cochabamba, Daniel Quinteros, fue enfático al señalar que el objetivo principal de este encuentro es informativo y programático, no personal. "No puede haber un ataque personal. El objeto de este debate es dar a conocer a la ciudadanía cuáles son las propuestas de las organizaciones políticas en su programa de gobierno", afirmó ante los medios.

Monitoreo estricto del SIFDE

Para garantizar que el debate se mantenga en el marco del respeto, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) realizará un monitoreo en tiempo real de las intervenciones. Las prohibiciones son específicas y buscan proteger la integridad de los participantes:

Ataques personales: Queda prohibida cualquier alusión que melle la dignidad, la honra o la vida privada de los candidatos.

Enfoque en programas: Los postulantes deben limitarse a exponer el programa de gobierno presentado formalmente por sus organizaciones políticas para estas elecciones subnacionales 2026 .

Sanciones: Cualquier candidato que incurra en conductas ofensivas será sujeto a la sanción correspondiente según la normativa electoral vigente.

El mensaje para el votante

La autoridad electoral recordó que el debate es un derecho de la ciudadanía para conocer "el qué y el cómo" de las futuras gestiones departamentales. En este sentido, se busca evitar que el ruido de las agresiones opaque la claridad de las propuestas de gobierno.

"No olvidemos que no es el candidato [por sí solo], sino que el candidato debe exponer el programa de gobierno que las organizaciones políticas han presentado", concluyó Quinteros, instando a los frentes políticos a mantener la altura del debate en beneficio de los electores en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play