Lo que debía ser una jornada de servicio habitual en la comisaría de Aguaytía, en la selva central del Perú, terminó en una tragedia que ha dado la vuelta al mundo por su naturaleza insólita. El suboficial José William Pérez Cubas, de apenas 22 años, perdió la vida tras consumir accidentalmente una prueba clave de un asesinato: un yogurt mezclado con veneno.

El joven agente, natural de Cajamarca, se encontraba cumpliendo sus funciones cuando encontró una botella de yogurt dentro de la dependencia policial. Sin saber que el producto había sido incautado horas antes como evidencia principal en un caso de muerte por envenenamiento, el oficial ingirió el lácteo pensando que era un alimento seguro, según publica Infobae.

Una cadena de errores fatales

El suceso ha puesto bajo la lupa los protocolos de custodia de evidencia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según los informes preliminares, la botella de yogurt presentaba graves irregularidades en su manejo:

Falta de etiquetado: El producto no contaba con la identificación adecuada que lo señalara como material peligroso o evidencia judicial.

Custodia deficiente: La botella no estaba lacrada ni resguardada en un área restringida, lo que permitió que el agente tuviera acceso directo a ella.

Minutos después de ingerir el líquido, Pérez comenzó a mostrar signos de intoxicación aguda y un comportamiento errático. Sus compañeros, en un intento desesperado por salvarlo, lo trasladaron en un mototaxi —vehículo de transporte común en la zona— hacia el centro de salud más cercano, donde lamentablemente falleció.

El suboficial deja a siete hermanos y a su madre. Su esposa, Mayte, quedó al cuidado de la hija de ambos, una bebé de apenas cuatro meses. Imagen: Perú 21.

Escándalo y luto en la institución

El caso generó una profunda indignación en la comunidad local y un fuerte cuestionamiento al control interno de la comisaría de Aguaytía. El Ministerio Público ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar quiénes fueron los responsables de dejar una sustancia letal al alcance de los efectivos sin las advertencias de ley.

"Buscamos establecer la causa exacta y confirmar la naturaleza del tóxico, pero sobre todo, señalar las responsabilidades por la falla en la preservación de la prueba", señalaron fuentes de la fiscalía local tras el traslado del cuerpo a la morgue de Pucallpa.

El suboficial deja a siete hermanos y a su madre. Su esposa, Mayte, quedó al cuidado de la hija de ambos, una bebé de apenas cuatro meses. Los restos del agente ya fueron enterrados en Naranjas de Jaén, en Cajamarca. La necropsia se realizó en Pucallpa y los resultados oficiales se conocerán en los próximos días. En el acta de defunción figura como causa de muerte asfixia por alteración interna, informa Perú 21.

Mientras la familia del suboficial exige justicia desde su natal Cajamarca, sus compañeros en Ucayali le rindieron honores póstumos. El caso queda como un sombrío recordatorio de cómo la negligencia administrativa puede transformar una herramienta de justicia en un arma mortal para quienes deben aplicarla.

