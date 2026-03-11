Video estremecedor: una joven cayó por la ventana de un colectivo en movimiento y murió

Una joven madre de 26 años murió tras caer por la ventana de un colectivo en movimiento en la ciudad brasileña de São Sebastião, en el litoral del estado de San Pablo. El dramático episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del vehículo y generó conmoción en toda la comunidad.

El hecho ocurrió el pasado 2 de enero, cerca de las 12:15, sobre la ruta Rio-Santos (SP-055). Sin embargo, las imágenes recién se difundieron este miércoles, una fecha particularmente dolorosa: el día en que la joven hubiese cumplido 27 años.

Las grabaciones muestran que el colectivo viajaba completamente lleno. La víctima, identificada como Renata, se encontraba en la parte delantera del vehículo, apoyada contra una ventana cercana a la puerta mientras se sostenía de una barra para mantener el equilibrio.

Ocho minutos después de iniciado el trayecto, alrededor de las 12:23, la ventana comenzó a desprenderse lentamente de su marco. Poco más de un minuto después, cuando el colectivo tomó una curva, la joven soltó la barra, la estructura cedió por completo y cayó hacia el costado de la ruta.

El impacto fue brutal: Renata golpeó su cabeza contra el asfalto.

De inmediato, el conductor detuvo el colectivo y varios pasajeros descendieron para auxiliarla. La joven fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido un grave traumatismo craneoencefálico.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, murió tres días después.

La víctima dejó dos hijos pequeños, de seis y ocho años.

Investigación y versiones enfrentadas

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar responsabilidades.

El conductor del colectivo declaró que en el momento del hecho transportaba a 77 pasajeros, una cifra que —según afirmó— se encontraba dentro del límite permitido. También aseguró que la joven “decidió por cuenta propia saltar la barrera y ocupar un lugar no destinado para pasajeros”.

Sin embargo, la familia de la víctima sostiene una versión diferente.

La abogada que los representa, Gabriella Prado, afirmó que el conductor permitió que Renata permaneciera en ese lugar.

“Las imágenes muestran que Renata señaló el lugar hacia donde se dirigía. El conductor la vio avanzar, no le impidió ingresar allí ni detuvo el viaje. Continuó el trayecto y, en medio del recorrido, ella salió expulsada del vehículo por una falla estructural”, explicó la letrada.

Medidas judiciales y reclamo de la familia

La empresa Sancetur, responsable del servicio de transporte, informó que el caso se encuentra en manos de su departamento jurídico y evitó realizar declaraciones públicas.

Por su parte, la municipalidad de São Sebastião confirmó que abrió una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido. Entre las medidas adoptadas se solicitó el registro operativo del vehículo, las imágenes del sistema interno y documentos técnicos de la concesionaria, además de una inspección al colectivo involucrado.

En paralelo, el caso ya tiene una derivación judicial.

Durante el último mes, la Justicia concedió una medida cautelar para que la municipalidad y la empresa de transporte paguen una pensión alimenticia mensual a los hijos de Renata.

Sin embargo, la familia asegura que todavía no recibió ningún pago.

Desde la muerte de la joven, sus padres asumieron el cuidado de los dos niños.

“Son dos chicos que están sin madre y necesitan apoyo psicológico. A veces se vuelven callados y retraídos, y no sabemos exactamente qué les pasa. Pero aún no tenemos recursos para cubrir esos gastos”, expresó ante la prensa el padre de Renata, Sérgio Yassu Nakama.

Mientras tanto, la comunidad sigue esperando respuestas y la investigación continúa para esclarecer las responsabilidades en esta tragedia que conmocionó a São Sebastião.

