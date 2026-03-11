Carlos Nemo Rivero propone recuperar la “ciudad maravilla”

El candidato a la Alcaldía de La Paz por Alianza Patria plantea reactivar la economía mediante turismo, cultura y gastronomía, además de reforzar la seguridad ciudadana y combatir la corrupción en el municipio.

El candidato a la Alcaldía de La Paz por la Alianza Patria, Carlos Nemo Rivero, aseguró que su principal objetivo es recuperar la calidad de vida de los paceños y devolver a la sede de Gobierno el carácter de “ciudad maravilla”, mediante medidas enfocadas en seguridad, transporte ordenado y reactivación económica.

Rivero, músico de profesión, explicó que su decisión de incursionar en la política surge de la preocupación por la situación actual de la ciudad y la necesidad de aportar soluciones desde la gestión pública.

“Yo no veo la alcaldía como un negocio. Veo la política como un instrumento para ayudar a la gente y resolver los problemas que tiene la ciudad de La Paz”, afirmó.

El candidato sostuvo que la ciudad atraviesa múltiples dificultades, entre ellas problemas de infraestructura, transporte desordenado y falta de atención a las necesidades de la población.

“Cada vez que llueve todos tenemos miedo de que suceda algo. Los colegios están descuidados por el municipio y muchas necesidades no están siendo atendidas”, señaló.

Propuestas para seguridad y transporte

Entre sus principales propuestas, Rivero planteó mejorar la seguridad ciudadana mediante la reparación de cámaras de vigilancia, ya que actualmente solo funciona una parte del sistema.

Asimismo, propone reorganizar el sistema de transporte urbano, que considera uno de los principales problemas que enfrenta la ciudad.

El candidato señaló que cerca de 15.000 minibuses ingresan diariamente desde El Alto, lo que genera desorden y trameaje, por lo que plantea reorganizar las rutas y establecer puntos de retorno para evitar la saturación en el centro paceño.

También propone reactivar el sistema de buses PumaKatari, de los cuales solo el 40% estaría actualmente en funcionamiento.

Reactivación económica y cultura

Rivero afirmó que la ciudad necesita generar ingresos mediante el impulso al turismo, la cultura y la gastronomía.

En ese marco, planteó fortalecer la llamada “economía naranja”, vinculada a actividades culturales y artísticas, como una estrategia para dinamizar la economía local.

“Necesitamos generar recursos apoyando a la cultura, al turismo y a la gastronomía. La Paz tiene un enorme potencial en el ámbito cultural”, señaló.

