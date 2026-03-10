Activan alerta naranja por lluvias y posibles crecidas de ríos en 5 departamentos

Ante las intensas lluvias registradas en diferentes regiones del país, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja meteorológica e hidrológica en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Beni y Tarija.

La pronosticadora del Senamhi, Ximena Pancata, informó que la alerta fue emitida debido a las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que se registrarán desde este martes hasta la madrugada del miércoles, con precipitaciones que podrían alcanzar los 90 milímetros de agua por metro cuadrado.

“A consecuencia de estas lluvias se ha emitido un aviso meteorológico e hidrológico de prioridad naranja por los ascensos repentinos y progresivos que se tienen en las cuencas de Yungas, el norte integrado de Santa Cruz, Beni y la cuenca del Río Bermejo en Tarija”, explicó Pancata.

La funcionaria agregó que existe la probabilidad de que las precipitaciones se prolonguen hasta la primera quincena del mes, por lo que la alerta se mantiene vigente hasta el viernes 13 de marzo, especialmente en el norte integrado, los Yungas y el trópico de Cochabamba.

Por su parte, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) reportó que la mayoría de las cuencas del departamento de Santa Cruz registran pequeñas y grandes crecidas en los niveles de agua, salvo en la cuenca del Río Ichilo, donde los niveles se mantienen dentro de parámetros normales.

