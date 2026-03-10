Magistratura reporta 35 jueces suspendidos y cinco destituidos tras procesos disciplinarios

El Consejo de la Magistratura informó este martes que al menos 35 jueces en todo el país fueron suspendidos en el marco de procesos disciplinarios, mientras que cinco ya fueron destituidos por faltas detectadas durante labores de control y fiscalización al sistema judicial.

“Hemos realizado suspensiones en todo Bolivia, por lo menos 35 jueces han sido suspendidos, pero cinco han sido destituidos. Sin embargo, las salas constitucionales han podido parar ese trabajo como medida cautelar para que no sean destituidos”, informó el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer.

Explicó que algunas de las destituciones aún no pudieron ejecutarse debido a medidas cautelares emitidas por salas constitucionales, que ordenaron paralizar temporalmente esas decisiones.

Ante esta situación, dijo que se está coordinando con el Tribunal Constitucional para agilizar la resolución de esas medidas y dar continuidad a los procesos disciplinarios.

“Estamos coordinando también con el Tribunal Constitucional para viabilizar y que haya mayor celeridad en esas medidas cautelares que han impedido ejecutar las destituciones”, afirmó.

La autoridad explicó que actualmente existen 217 procesos disciplinarios iniciados contra administradores de justicia, los cuales surgieron a partir de auditorías técnicas realizadas por las unidades de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura.

Asimismo, advirtió que en las próximas semanas podrían registrarse nuevas suspensiones, debido a que varios procesos ya concluyeron con sentencias disciplinarias que deberán ejecutarse una vez que queden firmes.

“Vienen más suspensiones en este mes, porque los jueces disciplinarios ya han concluido con varias sentencias de suspensión que deberán ejecutoriarse para notificar a las autoridades que han sido sancionadas”, señaló Spencer.

Los procesos disciplinarios se basan en evaluaciones técnicas que determinan si las faltas cometidas por los jueces son leves, graves o gravísimas, lo que define el tipo de sanción que corresponde.

Spencer agregó que se aplicarán cambios en el procedimiento disciplinario con el objetivo de reducir la mora procesal y acelerar la resolución de casos.

