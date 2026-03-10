"Estoy realizado”: Wilson Morales celebra más de tres décadas impulsando la cumbia en Bolivia

El cantante, compositor y productor boliviano Wilson Morales compartió su alegría y satisfacción por más de tres décadas dedicadas a la música. Con 31 años de trayectoria, el artista se ha consolidado como uno de los referentes de la cumbia con sabor en Bolivia, liderando agrupaciones como Sabor Sabor e Histeria.

Durante su participación en el podcast de El Mañanero, Morales expresó sentirse agradecido por todo lo que vive en su carrera. “Contento, realmente realizado, estoy con todo lo que me está pasando”, afirmó.

El músico recordó que su vínculo con la música comenzó desde la infancia, en un hogar donde el arte siempre estuvo presente. “Desde muy niño tuve inclinación por la música. Mi mamá cantaba, mi padre tocaba la bandolina y también instrumentos autóctonos como la tarca y el tambor”, relató.

Aunque en un principio soñaba con ser profesor de música, nunca imaginó que terminaría sobre los escenarios. “Veía muy lejos estar en un escenario, pero Dios lo quiso así”, comentó.

Morales también destacó el crecimiento de la cumbia en Cochabamba, donde asegura que existe un verdadero auge del género. Según explicó, agrupaciones como Histeria y Sabor Sabor marcaron el camino para muchas otras que hoy siguen el mismo estilo. “En este momento hay un boom de la cumbia con sabor, se escucha y se baila mucho”, señaló.

A lo largo de su carrera, el artista ha impulsado nuevos talentos dentro de sus agrupaciones. Recordó, por ejemplo, el caso de la cantante Lucía Cortez, quien ingresó inicialmente como saxofonista y luego demostró su talento vocal.

El reconocimiento del público, asegura que es una de sus mayores satisfacciones. “Hoy recibo mucho cariño. La gente habla de mi música y de mis composiciones”, expresó.

Su carrera también lo llevó a presentarse en importantes escenarios internacionales, entre ellos el emblemático Luna Park en Argentina, además de giras por Europa y Estados Unidos. Incluso, la agrupación Sabor Sabor recibió el año 2026 con presentaciones en ese país.

Morales adelantó que este año se vienen nuevos desafíos y conciertos internacionales. Entre ellos destaca su presentación en la FEXCO el próximo 2 de mayo, además de una gira prevista por Europa en agosto.

Con la misma pasión que lo acompañó desde niño, el músico continúa apostando por la formación artística de los integrantes de sus agrupaciones y por el crecimiento de la producción musical en Bolivia. “La música es una vocación, pero también necesita formación. En el país hay mucho talento y cada vez más oportunidades para desarrollarlo”, concluyó.

