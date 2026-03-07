Así es la millonaria colección de relojes de lujo de Leonardo DiCaprio

La colección de relojes del actor Leonardo DiCaprio reúne algunas de las piezas más exclusivas de la alta relojería mundial, con modelos de prestigiosas marcas suizas que alcanzan cotizaciones millonarias en el mercado de subastas.

Este catálogo de lujo refleja la evolución del actor desde relojes deportivos de acero hasta sofisticados modelos de oro y platino con complejas funciones mecánicas, que utiliza tanto en eventos de gala como en su vida cotidiana en Estados Unidos.

Modelos icónicos de su colección

Entre las piezas más reconocidas que posee el actor destaca el Rolex Cosmograph Daytona, considerado una de las obras maestras de la relojería moderna por su precisión y resistencia. Este modelo ha sido visto en varias de sus apariciones públicas.

Otra pieza clásica en su colección es el Cartier Tank, un reloj de diseño rectangular que rompe con la estética tradicional de los modelos deportivos y se ha convertido en un ícono de elegancia.

Una pieza muy codiciada

Entre los ejemplares más exclusivos que ha tenido en su colección destaca el Patek Philippe Nautilus Tiffany Blue, una edición limitada con esfera azul que se convirtió en uno de los relojes más buscados del mundo.

Este modelo fue subastado con fines benéficos, mostrando que la colección del actor también se vincula con sus iniciativas de filantropía ambiental.

Su relación con Tag Heuer

El actor también mantuvo una estrecha relación con la firma suiza TAG Heuer, de la que fue embajador durante varios años.

Durante ese período promovió el uso del TAG Heuer Carrera, un cronógrafo asociado históricamente al automovilismo y reconocido por su alta precisión y diseño deportivo elegante.

Un coleccionista de relojería clásica

Además de estos modelos, Leonardo DiCaprio también ha sido visto usando relojes de Jaeger‑LeCoultre, marca famosa por sus movimientos ultraplanos y su precisión técnica.

Expertos del sector señalan que su colección destaca por priorizar la tradición artesanal y la manufactura suiza, alejándose de los relojes excesivamente ornamentados con diamantes que suelen preferir otras celebridades.

En sus elecciones más recientes, el actor ha optado por metales preciosos como el oro amarillo y el platino, acompañados de correas de piel y diseños sobrios, consolidando su imagen como un coleccionista serio dentro del mundo de la alta relojería.

