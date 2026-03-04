A más de un año de la trágica muerte de Liam Payne en Buenos Aires, Harry Styles habló por primera vez en profundidad sobre lo que significó perder a quien fuera su compañero de banda y amigo cercano. En una conversación con Apple Music, Styles describió la pérdida como un golpe especialmente duro debido a las similitudes que compartía con Payne, a quien recordó como alguien "con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande".

El intérprete de "As It Was" fue honesto al abordar la complejidad de vivir un duelo bajo el escrutinio mundial. Styles admitió haber luchado con la forma en que el público a veces intenta "apropiarse" del dolor de los artistas, creando una presión externa para expresar emociones de maneras específicas. "Tengo sentimientos muy fuertes respecto a la muerte de mi amigo. A veces eres consciente de que hay personas que quieren que lo expreses de una forma que quizá no es la que sientes", confesó el músico, subrayando el desafío de proteger su intimidad en momentos de vulnerabilidad.

La partida de Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024 tras caer de un tercer piso en el barrio de Palermo, funcionó como un "punto de inflexión" para Styles. Según explicó, la tragedia lo llevó a una profunda introspección sobre su propio futuro y sus prioridades. "Fue un momento importante para mirar mi vida y preguntarme cómo quiero vivirla. Creo que la mejor forma de honrar a los amigos que han fallecido es vivir tu propia vida al máximo", reflexionó el artista de 31 años.

Mientras tanto, el legado de One Direction continúa resonando entre sus integrantes. Recientemente, Louis Tomlinson también conmovió a los fanáticos con el lanzamiento de su álbum How Did I Get Here?, que incluye el tema “Dark To Light”. Los seguidores han interpretado esta canción como un tributo directo a Payne, haciendo referencia a uno de los tatuajes más icónicos del fallecido cantante. Para Styles, al igual que para sus antiguos compañeros, la memoria de Liam permanece como un recordatorio constante de valorar los afectos y no postergar los deseos personales.

Con información de Infobae, Rockandpop y US Magazine.

