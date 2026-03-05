TEMAS DE HOY:
Mujer hallada en freezer El Alto Cochabamba Infanticidio

28ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Disparan a quemarropa y matan a un librecambista para robarle su dinero

Un librecambista de la tercera edad fue interceptado por dos delincuentes cuando bajaba de un micro en la zona de la avenida Santos Dumont y sexto anillo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/03/2026 20:53

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un librecambista de la tercera edad fue asesinado la tarde de este miércoles durante un violento atraco registrado en inmediaciones de la avenida Santos Dumont y sexto anillo, en la capital cruceña.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30. Según las primeras versiones, la víctima había descendido de un micro minutos antes y caminaba hacia una esquina de la zona cuando fue interceptada por dos sujetos.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, uno de los atacantes se acercó directamente al hombre y le disparó a quemarropa, dejándolo tendido en el pavimento. Segundos después, el segundo delincuente, portando lo que aparenta ser un fierro, comenzó a golpearlo mientras ya se encontraba en el suelo.

En el video también se observa que los antisociales le arrebatan dos bolsos que la víctima llevaba en las manos, presuntamente con dinero producto de su actividad como librecambista. Tras cometer el crimen, ambos huyeron del lugar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD