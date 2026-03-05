Disparan a quemarropa y matan a un librecambista para robarle su dinero

Un librecambista de la tercera edad fue asesinado la tarde de este miércoles durante un violento atraco registrado en inmediaciones de la avenida Santos Dumont y sexto anillo, en la capital cruceña.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30. Según las primeras versiones, la víctima había descendido de un micro minutos antes y caminaba hacia una esquina de la zona cuando fue interceptada por dos sujetos.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, uno de los atacantes se acercó directamente al hombre y le disparó a quemarropa, dejándolo tendido en el pavimento. Segundos después, el segundo delincuente, portando lo que aparenta ser un fierro, comenzó a golpearlo mientras ya se encontraba en el suelo.

En el video también se observa que los antisociales le arrebatan dos bolsos que la víctima llevaba en las manos, presuntamente con dinero producto de su actividad como librecambista. Tras cometer el crimen, ambos huyeron del lugar.

