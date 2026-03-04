Frustran intento de secuestro de una niña de 12 años en El Alto

Un intento de secuestro de una menor de 12 años generó alarma entre vecinos de la zona Villa Bolívar, en la ciudad de El Alto. El hecho ocurrió en inmediaciones de un local conocido como “cementerio de elefantes”, donde presuntamente dos hombres intentaron retener a la niña.

De acuerdo con el relato de familiares y vecinos, la menor fue interceptada por dos sujetos que habrían intentado introducirla a un inmueble cercano. Sin embargo, la niña logró defenderse, escapar del lugar y alertar a su familia sobre lo ocurrido.

Tras conocer el hecho, la madre de la menor salió a pedir ayuda a los vecinos y recorrió varias viviendas del sector solicitando apoyo, mientras se daba aviso a la Policía.

Según el testimonio de familiares, la niña llegó a su casa señalando que los sujetos habrían intentado agredirla. El hecho movilizó a vecinos del sector, quienes denunciaron que el lugar donde ocurrió el incidente funciona desde hace años como un “cementerio de elefantes”, donde se consume alcohol y se registran constantes problemas de seguridad.

“Donde el poste habrían secuestrado a dos hombres, entonces la chica un sopapo le había dado, he trancado con mi pie y así había escapado (…) Mami, me han querido violar”, así fue el relato de uno de los vecinos.

Los habitantes de la zona afirmaron que el local ha sido clausurado en varias ocasiones, pero vuelve a abrir sus puertas, situación que genera riesgo para los vecinos, especialmente para estudiantes, ya que en el sector existen unidades educativas.

Tras la denuncia, la Policía llegó al lugar e intervino el caso. La menor, sus padres y las personas arrestadas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se realizan las investigaciones correspondientes.

Los vecinos exigen a las autoridades municipales y policiales el cierre definitivo del local y mayores controles en la zona para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

