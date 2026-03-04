TEMAS DE HOY:
robo Atraco a librecambista Feminicidio en La Paz

30ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dictan detención preventiva para el sujeto que golpeó a una madre y su hija durante un robo en el Plan 3000

El imputado cumplirá detención preventiva de 180 días tras la audiencia de medidas cautelares.

Ximena Rodriguez

04/03/2026 17:51

Imagen referencial creada con IA.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La justicia determinó enviar a la cárcel de Palmasola al sujeto que atracó y golpeó violentamente a una mujer y su hija en la zona del Plan 3000 de la capital cruceña. Tras la culminación de la audiencia de medidas cautelares, una juez ordenó la detención preventiva del imputado por un lapso de 180 días.

El agresor fue plenamente identificado como el responsable de las lesiones físicas infligidas a ambas víctimas durante el asalto. La autoridad jurisdiccional valoró los riesgos procesales y la gravedad del ataque para emitir esta resolución inmediata.

Con esta medida, el sujeto permanecerá recluido mientras avanzan las investigaciones complementarias sobre este hecho. El traslado al centro penitenciario se ejecutará bajo estricta custodia policial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD