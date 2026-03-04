Dictan detención preventiva para el sujeto que golpeó a una madre y su hija durante un robo en el Plan 3000

La justicia determinó enviar a la cárcel de Palmasola al sujeto que atracó y golpeó violentamente a una mujer y su hija en la zona del Plan 3000 de la capital cruceña. Tras la culminación de la audiencia de medidas cautelares, una juez ordenó la detención preventiva del imputado por un lapso de 180 días.

El agresor fue plenamente identificado como el responsable de las lesiones físicas infligidas a ambas víctimas durante el asalto. La autoridad jurisdiccional valoró los riesgos procesales y la gravedad del ataque para emitir esta resolución inmediata.

Con esta medida, el sujeto permanecerá recluido mientras avanzan las investigaciones complementarias sobre este hecho. El traslado al centro penitenciario se ejecutará bajo estricta custodia policial.

