Policial

Desarticulan banda internacional que robaba camionetas en 15 minutos

Tres ciudadanos chilenos y un boliviano enfrentan a la justicia tras una serie de robos estratégicos en la ciudad de Cochabamba.

Ximena Rodriguez

20/12/2025 14:10

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) logró la aprehensión de una banda internacional integrada por tres chilenos y un boliviano. El operativo se concretó tras un riguroso seguimiento de cámaras de seguridad que permitió identificar el vehículo en el que operaban los sospechosos.

La captura final se produjo en la intersección de las avenidas Juan de la Rosa y René Moreno tras la confesión del primer detenido. El conductor del grupo, tras ser interrogado, reveló la ubicación exacta de sus cómplices para facilitar las labores policiales.

Los delincuentes empleaban un método de alta precisión que les permitía vulnerar y sustraer motorizados en menos de 15 minutos. Según los testimonios de las víctimas, los sujetos realizaban un reconocimiento previo antes de abrir los vehículos estacionados con asombrosa facilidad.

Actualmente, los cuatro imputados aguardan su audiencia de medidas cautelares mientras las familias afectadas exigen la recuperación de sus bienes. Los propietarios damnificados piden a las autoridades judiciales que se determine la detención preventiva para evitar que estos crímenes queden en la impunidad.

