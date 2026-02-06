Oruro: Autopsia revela que el parricida torturó a su madre antes de asfixiarla

Los detalles del primer caso de parricidio registrado este año en Oruro han estremecido a la población tras revelarse los resultados de la autopsia médico-legal. El informe del Ministerio Público describe un escenario de violencia desmedida que "supera los límites del pensamiento humano".

Los estremecedores resultados de la autopsia

El fiscal departamental, Aldo Morales, informó que la muerte de la mujer de 82 años no fue inmediata, sino producto de una agresión violenta y sistemática. Según el examen forense, la víctima presentaba:

Traumatismo encefalocraneal cerrado: Indicio de que fue golpeada violentamente en la cabeza.

Fracturas óseas: Se confirmó que tenía la séptima y octava costilla rotas.

Asfixia manual y estrangulamiento: El agresor obstruyó la nariz y boca de su madre y procedió al estrangulamiento manual para asegurar su fallecimiento.

"Se presume que la madre fue golpeada de forma violenta y que posteriormente el hijo, a efecto de asegurarse el fallecimiento, procedió a estrangularla", detalló Morales.

Un historial de violencia no denunciado

La investigación ha sacado a la luz el carácter sumamente violento del imputado, un hombre de 50 años que fue aprehendido en el cantón Ichalula. De acuerdo con entrevistas a comunarios y vecinos, el sujeto ya habría golpeado a su propia madre anteriormente, aunque estos hechos nunca fueron denunciados formalmente. Además, se reportaron altercados y agresiones previas contra otros habitantes de la zona.

El Ministerio Público ya ha formalizado la imputación por el delito de parricidio y ha solicitado la detención preventiva del sospechoso. Al tratarse de un crimen contra una progenitora, la ley boliviana establece la sanción más severa del código penal: 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Este trágico suceso ha generado una profunda consternación en el departamento de Oruro, donde las autoridades se han comprometido a continuar con las investigaciones hasta obtener una sentencia ejecutoriada.

Mira la programación en Red Uno Play