Golpeó y asfixió a su madre: investigan brutal parricidio en Oruro

Una mujer de 82 años perdió la vida de forma violenta en el cantón Ichalula, provincia Ladislao Cabrera, en el departamento de Oruro, y su hijo de 50 años fue aprehendido como principal sospechoso del delito de parricidio.

El Ministerio Público inició una investigación tras confirmar que la víctima presentaba múltiples lesiones en la cabeza y la espalda, además de signos de asfixia mecánica en el cuello.

“El examen preliminar evidencia que la madre falleció a consecuencia de golpes y asfixia”, informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

Antecedentes de violencia

Según la autoridad, el acusado no solo registraba antecedentes de violencia contra su madre, sino también contra vecinos del sector, lo que refuerza la hipótesis de un historial de maltrato.

Actualmente, el hombre se encuentra bajo custodia policial y a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Podría enfrentar hasta 30 años de cárcel

Morales explicó que, una vez concluida la autopsia legal, se determinará formalmente la tipificación del delito de parricidio, el cual contempla una pena máxima de 30 años de prisión, sin derecho a indulto.

“Con los resultados forenses se establecerá con precisión la responsabilidad penal”, señaló.

Conmoción en la comunidad

El caso generó profunda consternación entre los habitantes de Challula y del departamento de Oruro, donde vecinos y familiares exigen justicia para la víctima.

Las autoridades aseguraron que el proceso continuará hasta esclarecer completamente el hecho y sancionar a los responsables.

