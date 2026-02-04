TEMAS DE HOY:
Ordenan aprehensión para sujeto de 25 años que realizó sparring con un menor y lo dejó en estado de coma

La información fue confirmada por Javier Calcina, abogado defensor de la víctima, quien indicó que la determinación se tomó luego de revisar el expediente en dependencias del Ministerio Público.

Charles Muñoz Flores

04/02/2026 12:28

Javier Calcina, abogado defensor de la víctima. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra Pablo M., de 25 años, señalado como el presunto responsable de agredir a un adolescente de 15 años durante una práctica de boxeo tipo sparring, hecho que dejó al menor en estado de coma y actualmente internado en terapia intensiva.

La información fue confirmada por Pedro Javier Calcina Cuéllar, abogado defensor de la víctima, quien indicó que la determinación se tomó luego de revisar el expediente en dependencias del Ministerio Público.

“Se ha verificado que ya existe una orden de aprehensión para el señor Pablo Mendoza. Es la persona que se observa en los videos difundidos en redes sociales donde están realizando el sparring”, señaló el jurista.

Según Calcina, las imágenes muestran que el adolescente se encontraba en evidente desventaja física y que, pese a ello, continuaron los golpes.

“Se ve que el menor cae de rodillas y aun así es levantado e incitado a seguir. Hay un momento en el que ya no reacciona con normalidad y finalmente se desvanece”, afirmó.

 

 

