Policial

Aprehenden a la concubina del taxista hallado sin vida hace más de un año y buscan al cuñado

El cuñado de la víctima ya cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía, pero se encuentra con paradero desconocido.

Milen Saavedra

03/02/2026 22:46

Cochabamba, Bolivia

Tras meses de investigación, el Ministerio Público dio un giro decisivo en el caso del asesinato de Juan Carlos Gonzáles Rodríguez, el taxista de 36 años que fue encontrado sin vida en el municipio de Santibáñez en noviembre de 2024. Su pareja ha sido capturada y señalada como principal sospechosa.

Geolocalización: La prueba clave

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que el avance tecnológico fue fundamental para desvirtuar las versiones iniciales. Mediante la ubicación georreferencial de los teléfonos celulares, los investigadores lograron confirmar que tanto la concubina como su cuñado estuvieron en la escena del crimen a la hora exacta del hecho.

"Se logra establecer con precisión que estos hubieran estado en el lugar y no contaban con un justificativo excusable para su presencia", señaló Tejerina.

  • La aprehendida: Rosemary C.M. se encuentra actualmente bajo custodia policial. Será imputada formalmente por el delito de asesinato.

  • Prófugo de la justicia: El cuñado de la víctima ya cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía, pero se encuentra con paradero desconocido.

  • Testigos presenciales: El informe revela que vecinos advirtieron la presencia de un segundo vehículo con distintivos de la empresa de radiomóvil en la que trabajaba Gonzáles en el sitio del hallazgo, lo que permitió conectar a los sospechosos con el entorno laboral y familiar del fallecido.

Antecedentes

Juan Carlos González desapareció en noviembre de 2024 tras salir a trabajar con su vehículo. Su familia emprendió una búsqueda desesperada durante una semana, que culminó con el trágico hallazgo de su cuerpo en la zona de Santibáñez. Lo que inicialmente se investigó como una desaparición, hoy es procesado como un crimen planificado dentro de su círculo cercano.

 

 

 

