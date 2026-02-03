Identifican a la víctima del acribillamiento en el Trópico: Tenía más de 20 impactos de bala y nexos con la banda de Nabor

Tras el violento suceso que conmocionó al Trópico de Cochabamba, la Policía y la Fiscalía Departamental brindaron detalles sobre la identidad y el historial de la víctima. Se trata de Rubén López Quiroz, de 36 años, quien fue acribillado en el sector de Valle Sacta en lo que se presume es un nuevo capítulo de ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico.

El Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina, confirmó que la saña del ataque fue extrema. Según la autopsia de ley, el cuerpo de López Quiroz presentaba un total de 26 impactos de proyectil de calibre 9 milímetros.

Causa de muerte: Shock hipovolémico producido por múltiples disparos.

Detalles del hallazgo: Aunque recibió más de dos docenas de disparos, solo se recuperaron cuatro proyectiles del interior del cuerpo; el resto atravesó a la víctima debido a la corta distancia y potencia de fuego.

Procedimiento: Trasladaron inicialmente el cuerpo al hospital de Entre Ríos, donde ingresó ya sin signos vitales.

Vínculos criminales y antecedentes

La investigación dio un giro clave al revelar que el fallecido no era ajeno al mundo delictivo. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) señaló que Rubén López Quiroz contaba con antecedentes por portación ilegal de armas y municiones.

Más allá de sus registros personales, las autoridades subrayan sus nexos familiares y operativos con organizaciones criminales del Trópico:

La banda de Nabor: Se lo vincula directamente con la banda de Nabor López, una organización de secuestradores desarticulada anteriormente, y con Remberto López. Coincidencia familiar: Rubén era hermano de Moisés López Quiroz, quien también fue ejecutado a tiros en 2024, en un hecho de similares características relacionado con el narcotráfico.

Pese a la gravedad del hecho, el fiscal Tejerina lamentó que los testigos en el lugar del tiroteo (carretera Cochabamba-Santa Cruz) se mostraron reacios a declarar, proporcionando información sesgada.

"Estamos tratando de establecer todos los nexos que podrían tener con delitos vinculados a narcotráfico y el secuestro de personas", afirmó la autoridad judicial.

Por el momento, no hay detenidos, pero se mantienen operativos en la zona para dar con los autores materiales de este asesinato que refuerza la sensación de inseguridad en el departamento.

