Fiscalía ordena nuevas aprehensiones contra involucrados en pelea de boxeo contra un menor

La Fiscalía General del Estado ha intensificado las investigaciones por la brutal agresión sufrida contra un menor de 15 años durante una sesión de sparring. Roger Mariaca, fiscal general, confirmó que ya se han librado nuevos mandamientos de aprehensión basados en las declaraciones y la documentación del cuaderno de investigación.

Respecto a los avances del proceso, Mariaca señaló: “Ayer se le ha dado detención preventiva a esta persona que fue imputada; también hay una orden de aprehensión contra otra que la víctima y familiares han podido identificar”.

La autoridad enfatizó que el Ministerio Público actuará con total responsabilidad y objetividad ante un hecho que ha sido calificado de extrema consideración.

El video de seguridad del recinto capturó el momento exacto en que el adolescente es derribado y golpeado repetidamente en el rostro y la cabeza ante la mirada de entrenadores y otros competidores. Pese a la evidente descompensación del menor, el oponente continuó el ataque hasta que la víctima colapsó y tuvo que ser asistida de urgencia por los presentes.

Actualmente, el joven se encuentra en terapia intensiva luchando por su vida mientras las autoridades buscan identificar la edad y el grado de responsabilidad del otro combatiente. “Llamamos a los jóvenes a que cuiden su integridad y salud; se están librando mandamientos de aprehensión y tomando declaraciones testificales”, concluyó el Fiscal General.

