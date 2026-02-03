El Carnaval toma las calles de Cochabamba con luces, arte y figuras gigantes rumbo al Corso de Corsos 2026

El espíritu del Carnaval ya se siente en Cochabamba. El Municipio comenzó con el decorado del recorrido del tradicional Corso de Corsos 2026, especialmente en el sector de El Prado, donde poco a poco el color y la alegría toman las calles.

En los últimos días se inició el colocado de caretas luminosas, las mismas que el año pasado se convirtieron en uno de los sellos del evento. A esto se suma el pintado de figuras de bailarines y la instalación de imágenes gigantes alusivas al Carnaval, que darán un toque especial a la entrada nocturna.

Las alegorías representan distintos bailes folklóricos como la kullawada, tinkus, caporales, tobas y diabladas, además de otros símbolos que reflejan la riqueza cultural del país. El personal de Obras Públicas y Alumbrado Público trabaja en el lugar para dejar todo listo antes del gran día.

El recorrido del Corso de Corsos tendrá una extensión aproximada de tres kilómetros. Iniciará en la zona de San Pedro, sobre la avenida Heroínas, y concluirá en la avenida Ramón Rivero.

A la par de estos trabajos, artistas bolivianos comenzaron a pintar estampas sobre el asfalto, con imágenes que reflejan los distintos bailes del Carnaval, culminando con escenas dedicadas a los caporales.

El Corso de Corsos está programado para el 21 de febrero. Las autoridades municipales serán las encargadas de abrir oficialmente el telón de los festejos, seguidas por las unidades militares, que con su tradicional picardía animarán al público, antes del paso de más de 70 fraternidades que llenarán de música, danza y color las calles de la ciudad.

Cochabamba ya calienta motores para vivir una de sus celebraciones más esperadas.

Mira la programación en Red Uno Play