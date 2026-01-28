¡Cochabamba ya vive la fiesta!: Se realizó el lanzamiento oficial del Carnaval de la Concordia 2026

La noche de este martes, el Parque de la Familia se transformó en un escenario de alegría, color y tradición para el lanzamiento oficial del Carnaval de la Concordia 2026. Entre los acordes de las bandas y el despliegue de fraternidades como la Diablada, decenas de ciudadanos se reunieron para conocer la nutrida agenda que marcará la identidad de la Llajta en las próximas semanas.

Una agenda para todos

El evento sirvió de antesala para lo que serán las actividades más próximas. El calendario arranca con fuerza este mismo fin de semana:

Sábado: Se llevará a cabo la tradicional Pre-carnavalera , calentando motores para las entradas principales.

Domingo: Será el turno del esperado Corso Canino, una actividad que año tras año gana más adeptos entre las familias y sus mascotas.

Además, se confirmó la realización de eventos emblemáticos como la Feria del Puchero, la elección de la Reina Infantil y, por supuesto, el cierre con "broche de oro": el Corso de Corsos.

El Carnaval de la unidad

El alcalde Manfred Reyes Villa destacó que este esfuerzo municipal busca no solo fomentar el turismo y la economía local, sino enviar un mensaje de cohesión a todo el país.

"Han visto los disfraces, la participación de las fraternidades y de las bandas. No nos vamos a olvidar de nada. El Carnaval de la Concordia es una unidad de todos los hermanos departamentos; estamos buscando la unidad de Bolivia", afirmó la máxima autoridad municipal durante el lanzamiento.

Con la promesa de ser la celebración más extensa y hospitalaria de la nación, las autoridades invitaron a turistas nacionales y extranjeros a visitar Cochabamba. La consigna es clara: vivir una fiesta segura, llena de cultura y con la gastronomía única que define al valle boliviano.

