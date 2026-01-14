Color y tradición: estas son las fechas del Carnaval de la Concordia 2026

La ciudad de Cochabamba vive la antesala del Carnaval de la Concordia 2026, una de las festividades más representativas del valle, caracterizada por el color, la tradición y la gastronomía típica.

La Alcaldía de Cochabamba inició la socialización de la agenda oficial, con el objetivo de que la población conozca y participe de las distintas actividades programadas durante las próximas semanas.

Entre los primeros eventos destaca la elección de la Reina y la Ñusta del Carnaval de la Concordia 2026, que se realizará el viernes 23 de enero en las instalaciones del Hotel Cochabamba.

El martes 27 de enero está previsto el lanzamiento oficial del Carnaval, acto que marcará el inicio formal de las celebraciones en la ciudad.

Como antesala a las actividades centrales, el sábado 31 de enero se llevará a cabo la entrada precarnavalera, donde comparsas y fraternidades ofrecerán un adelanto del despliegue coreográfico y festivo.

Uno de los eventos más esperados será la 35.ª versión de la Feria del Puchero, programada para el domingo 8 de febrero en el parque Excombatientes. La organización estima la participación de alrededor de 120 expositores, quienes ofrecerán este plato tradicional, considerado un símbolo de la identidad culinaria del Carnaval.

Las celebraciones concluirán el sábado 21 de febrero con el Gran Corso de Corsos, evento que cerrará con broche de oro el Carnaval de la Concordia 2026.

