Conozca la agenda del Carnaval 2026 en Bolivia, de enero a marzo

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía realizó el lanzamiento oficial de las actividades de los Carnavales de Bolivia 2026 donde inicia este próximo 31 de enero en Potosí.
13/01/2026 19:23
Escuchar esta nota
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía realizó el lanzamiento oficial de las actividades de los Carnavales de Bolivia 2026, que inician este próximo 31 de enero en Potosí.
Con el objetivo de promocionar las distintas festividades en todos los departamentos, se lanzó una breve agenda integrando a todo, que inicia en enero hasta marzo.
Conozca la agenda 2026:
Las actividades serán promocionadas para conservar el Patrimonio Cultural de Bolivia.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00