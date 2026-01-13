Conozca la agenda del Carnaval 2026 en Bolivia, de enero a marzo

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía realizó el lanzamiento oficial de las actividades de los Carnavales de Bolivia 2026, que inician este próximo 31 de enero en Potosí.

Con el objetivo de promocionar las distintas festividades en todos los departamentos, se lanzó una breve agenda integrando a todo, que inicia en enero hasta marzo.

Conozca la agenda 2026:

Sábado 31 de enero, el Carnaval Minero en Potosí.

Domingo 01 de febrero, Desentierro del Pepino en La Paz.

Jueves 05 de febrero, la Fiesta de Compadres en Tarija.

Sábado 07 de febrero, Festival de Bandas en Oruro y el Carnaval de Antaño en Sucre.

Jueves 12 de febrero, Fiesta de Comadres en Tarija y Anata Andino en Oruro.

Sábado 14 de febrero: Comparsas y bandas en Tarija, Carnaval de Cotagaita, Corso Cruceño en Santa Cruz, Peregrinación al santuario en Oruro.

Sábado 14 al lunes 16 de febrero, Carnaval pandino y NonStop The Madness en Cochabamba.

Domingo 15 de febrero, Carnaval Vallegrandino.

Lunes 16 de febrero, Jiska Anata en La Paz

Lunes 16 y martes 17 de febrero, Carnaval de Carayana en Trinidad.

Martes 17 de febrero, el tradicional martes de ch´alla.

Sábado 21 de febrero, Corso de Corsos en Cochabamba

Domingo 22 de febrero, Fiesta de tentaciones en La Paz.

Sábado 01 de marzo, Corcova de Villa Victoria en La Paz

Las actividades serán promocionadas para conservar el Patrimonio Cultural de Bolivia.

