Entre llanto y picardía: La Paz inicia el último adiós al Pepino en una jornada de tradición pura

El eco de las trompetas y el sonido de las matracas ya retumban en la zona de El Tejar. Cerca del mediodía de este domingo, la ciudad de La Paz ha comenzado a despedir al Pepino, el alma irreverente de su Carnaval, en un evento que mezcla la sátira del luto con la alegría desbordante que caracteriza a la identidad paceña.

Un entierro con sabor a fiesta

El epicentro de la actividad es la plaza Garita de Lima, donde comparsas de "viudas" desconsoladas, cholas paceñas y ch'utas, destacados personajes del folklore se han concentrado para iniciar el recorrido. El féretro simbólico, cargado por los propios comparseros, encabeza una caravana que avanza entre lluvia de mixtura y serpentinas.

A diferencia de un sepelio convencional, el Entierro del Pepino es una explosión de color. Los asistentes no solo lloran la partida del personaje, sino que celebran su paso por las calles, recordando la picardía que durante semanas encendió los barrios paceños.

El recorrido de la nostalgia

La columna humana ya se desplaza por la avenida Baptista, con dirección al Cementerio General. A lo largo del trayecto, se observan las siguientes estampas tradicionales:

Las "Viudas" del Pepino: Decenas de personas disfrazadas de viudas que, con exagerado sentimiento, piden que el personaje "no muera" o que "despierte una vez más".

Música en vivo: Bandas de bronce que interpretan ritmos paceños, manteniendo el ritmo constante de la multitud.

La simbología del descanso: El destino final es la zona del camposanto, donde el Pepino será depositado simbólicamente para su descanso anual.

Cierre del ciclo cultural

Este evento no es solo un desfile; es el rito de transición que devuelve a la ciudad a su cotidianidad tras el desenfreno festivo. Representantes de la Alcaldía y gestores culturales destacan que esta actividad refuerza el patrimonio paceño, asegurando que la esencia del Pepino —esa mezcla de anonimato y libertad— permanezca guardada hasta el próximo año.

Mientras las últimas notas de la banda se pierden cerca de la calle Reyes Argandoña, los paceños ya lanzan la promesa habitual: "Jallalla Carnaval, nos vemos el próximo año".

