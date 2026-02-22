Subnacionales 2026: revisa aquí la lista oficial de jurados en La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo la nómina oficial de juradas y jurados electorales sorteados en el departamento de La Paz para las Elecciones Subnacionales 2026.

En el acto público, presidido por la Sala Plena del TSE y con el apoyo de personal técnico y operativo, se seleccionó de manera aleatoria a 53.970 ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad de administrar 8.995 mesas de sufragio el próximo 22 de marzo.

El proceso se realizó mediante un sistema informático que garantiza la selección aleatoria y transparente de las y los jurados.

Intervención del nivel central

En aplicación de la Ley Nº 1701, que dispone la intervención del nivel central ante la ausencia de vocales en un tribunal departamental, el TSE asumió este 20 de febrero la administración y supervisión del sorteo público en lugar del Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED).

Posteriormente, este domingo 22, la entidad difundió oficialmente la lista de ciudadanos que deberán cumplir con la función de juradas y jurados de mesa.

Cumplir con esta labor constituye una obligación cívica fundamental para garantizar la transparencia del voto y el correcto desarrollo del proceso electoral.

¿Cómo verificar si fuiste seleccionado?

La consulta puede realizarse de manera digital a través de la plataforma habilitada por el Órgano Electoral, donde cada ciudadano puede ingresar su número de cédula y fecha de nacimiento para confirmar si fue designado como jurado o jurada.

A continuación, te presentamos la lista completa de los ciudadanos sorteados como jurados electorales en el departamento de La Paz:

Las autoridades recomiendan revisar la nómina con anticipación y, en caso de existir un impedimento justificado, presentar la excusa dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

Mira la programación en Red Uno Play