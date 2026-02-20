Ser jurado electoral es una obligación ciudadana. Sin embargo, si padeces una enfermedad o tienes un impedimento físico que te dificulta o imposibilita cumplir esa función, puedes presentar una excusa formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme a la normativa del Órgano Electoral Plurinacional.

La ley contempla esta situación como una causal válida, siempre que esté debidamente respaldada con documentación médica.

Plazo para presentar la excusa

El periodo para presentar excusas comienza un día después de la publicación oficial de la lista de jurados y se extiende por siete días calendario.

Es importante respetar este plazo. Si la solicitud se presenta fuera de término, no será considerada y la persona deberá cumplir con la designación o asumir las sanciones establecidas.

¿Qué tipo de condiciones permiten excusarse?

Puedes presentar excusa si:

Padeces una enfermedad temporal que te impide asistir el día de la votación.

Tienes una enfermedad crónica que limita tu movilidad o permanencia prolongada en un recinto.

Presentas un impedimento físico que dificulta cumplir las tareas asignadas como jurado.

Te encuentras en reposo médico obligatorio.

En todos los casos, la condición debe estar respaldada por un certificado médico original, emitido por un profesional habilitado.

Requisitos que debes presentar

Para gestionar la excusa necesitas:

Carta de solicitud dirigida al Tribunal Electoral Departamental (TED).

Fotocopia de tu cédula de identidad.

Certificado médico original que detalle la condición de salud y la imposibilidad de ejercer la función.

El certificado es el documento fundamental para que la solicitud sea evaluada.

¿Dónde y cómo presentar la excusa?

Tienes dos opciones:

🔹 En línea:

A través de la Plataforma Ciudadana Electoral del Órgano Electoral Plurinacional, creando una cuenta y cargando los documentos escaneados.

🔹 Presencial:

Acudiendo a la Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral Departamental correspondiente a tu departamento.

En zonas rurales, también puedes presentar la documentación ante el notario electoral asignado.

¿Qué sucede después?

El Tribunal Electoral Departamental revisará tu solicitud y emitirá una resolución aceptando o rechazando la excusa. La decisión se basa en la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos formales.

Prioridad: la salud

La normativa electoral reconoce que la salud es una prioridad. Si tu condición médica te impide cumplir con la labor de jurado, es fundamental realizar el trámite dentro del plazo establecido y presentar la documentación completa para evitar inconvenientes o sanciones.

